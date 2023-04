La Ford Focus n’en finit pas de se réinventer. Sa dernière version joue la carte de l’innovation à tous les niveaux pour conforter les amoureux de la marque et séduire une nouvelle clientèle exigeante. Nouveau design, nouvelles motorisations, nouveaux équipements high-tech… En route pour une nouvelle expérience.

Résultat d’une collaboration étroite avec les clients, la Ford Focus se dévoile, plus irrésistible que jamais, à travers un style extérieur plus saisissant allié à une aérodynamique efficace et un intérieur plus spacieux. Cette mise à jour d’un modèle plébiscité au Maroc et dans le monde se décline aujourd’hui en quatre versions au caractère et à la personnalité propres : Connected, Connected plus, Active et ST-Line que nous vous invitons à découvrir en vidéo.

Un lifting subtil mais remarquable

Pour le plaisir des yeux, la nouvelle Ford Focus a eu droit à un lifting matérialisé avec l’apparition de nouveaux phares full LED de série intégrant les feux anti-brouillards. Une signature élégante qui se coordonne parfaitement avec la nouvelle calandre qui intègre le logo Ford en son centre et non plus sur le capot. La calandre sensiblement plus large et placée entre les phares orientés horizontalement renforce l’allure sportive du véhicule.

Les feux arrière, désormais construits en deux pièces, permettent une ouverture plus polyvalente du coffre. Le mot Focus, en lettres individuelles avec finition satinée, entre les feux arrière LED également souligne l’exécution haut de gamme. Des détails supplémentaires, tels que les jantes alliage de 16’’ ou 17’’ et la calandre chromée complètent son style et souligne une Ford Focus aussi agréable à regarder qu’à conduire.

La belle compacte risque d’autant plus de faire tourner les têtes qu’elle offre une riche palette de couleurs qui va du bleu Island au noir agate en passant par le gris magnetic, le blanc glacial, le bleu abysse ou le gris lunaire. Soulignons que cette nouvelle esthétique joint l’utile à l’agréable. La Nouvelle Focus offre en effet une amélioration de 10% de l’efficacité énergétique et des émissions de CO 2 sur l’ensemble de la gamme, grâce à sa nouvelle aérodynamique.

Un intérieur accueillant et connecté

A l’intérieur, on découvre un environnement accueillant et confortable avec une qualité supérieure perçue, grâce à des lignes simples et claires, des matériaux expressifs et rassurants, et des surfaces parfaitement intégrées.

Au volant, on est agréablement surpris par la présence du nouvel écran tactile central de 13,2 pouces, le plus grand du segment. Il pilote le système d’infodivertissement SYNC4 permettant une connectivité sans fil à l’Android Auto et Carplay, une commande vocale dotée d’une compréhension du langage naturel. Une technologie de dernière génération qui autorise en plus des mises à jour en ligne Ford « Power-Up ». L’affichage tête haute et la climatisation automatique bizone contribuent à rehausser la sophistication et l’attrait de cette nouvelle mouture.

Une mécanique bien pensée

La Nouvelle Focus est proposée au Maroc avec un moteur diesel EcoBlue de 1,5 litre répondant aux dernières normes d’émissions Euro 6 strictes, équipé du système Auto Start-Stop de série pour des coûts de fonctionnement réduits, et d’une transmission automatique à huit rapports.

Tout cela en profitant une plus grande puissance, un couple plus élevé à bas régime ainsi qu’une efficacité énergétique améliorée. Une sobriété que ne manqueront pas d’apprécier les gros rouleurs.

Autre argument de taille, la nouvelle Ford Focus dispose d’une nouvelle transmission automatique à changement rapide à huit rapports de Ford, conçue pour optimiser davantage l’efficacité énergétique et offrir une performance réactive.

Concrètement, la Nouvelle Focus dispose ainsi de modes de conduite sélectionnables, permettant aux conducteurs de choisir entre les modes «Normal», «Sport» et «Eco» qui permettent d’ajuster les réponses de la pédale d’accélérateur, de la direction assistée électroniquement (EPAS) et de la boîte de vitesses automatique en fonction des conditions de conduite. La version Active dispose en plus d’un mode «Faible adhérence» et d’un mode «Trail» qui aide à conserver l’élan sur routes difficiles.

La Nouvelle Ford Focus est disponible en carrosserie 4 et 5 portes à travers une gamme très riche en équipements dès la version d’entrée.

A découvrir chez Auto Hall à partir de 250.000 dirhams pour la version Connected et 346.000 dirhams pour les versions Active et ST Line. Test Drive offert.

64, Avenue Lalla El Yacout, Casablanca

Tél.: 05 20 28 12 12