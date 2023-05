L’Italienne Lucia Bronzetti a remporté, samedi à Rabat, le titre de la 21e édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem comptant pour le circuit féminin de tennis (WTA), en battant l’Autrichienne Julia Grabher.

Bronzetti s’est imposée en finale en trois sets 6-4, 5-7, 7-5.

En demi-finales, l’Italienne, 102e mondiale, a dominé l’Américaine Sloane Stephens, tête de série N°1, 6-1, 6-1. De son côté, Grabher, 74e joueuse mondiale, a éliminé l’Argentine Julia Riera (6-1, 3-6, 7-6) pour atteindre la première finale de sa carrière.

It’s GOLD for BRONZETTI 🥇

Lucia Bronzetti holds off Grabher 6-4, 5-7, 7-5 in Rabat to clinch her first title on the Hologic WTA Tour!#WTARabat pic.twitter.com/wNdpUrDWGr

— wta (@WTA) May 27, 2023