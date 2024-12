Des centaines de Syriens installés au Maroc sont sortis cette semaine, à Rabat et à Casablanca, pour célébrer la chute de l’ex-président Bachar Al Assad, qui a régné sans partage avec son père durant plus de 50 ans.

Après ces grandes célébrations, des Syriens installés au Maroc partagent leurs sentiments dans un entretien à H24info de cet événement historique et son impact sur leur quotidien et celui de leurs familles.

Ahmed, propriétaire d’une société de produits alimentaires à Casablanca, était aux anges quand la nouvelle de la chute du régime est tombée: «Mon frère m’a appelé à 4 heures du matin et m’a dit: « Ahmed, c’est fini, le cauchemar est terminé. » C’était comme se réveiller d’un rêve de 53 ans, un rêve qui semblait impossible à réaliser. Cela fait plus d’un demi-siècle de souffrance et de pression psychologique, mais aujourd’hui, il y a enfin de l’espoir», raconte-t-il.

Signes positifs

Sur la question du retour au pays, Ahmed reste prudent et sent bien intégré au Maroc: «Pendant les 15 années où j’ai vécu ici, je n’ai jamais eu l’impression d’être étranger. J’ai toujours eu le sentiment de vivre parmi ma famille. Même mes enfants me disent: « Papa, nous n’avons jamais vécu en Syrie, nous avons grandi au Maroc, et maintenant nous sommes Marocains »».

Concernant les changements actuels, il est évident selon lui qu’un système en place depuis plus de 50 ans ne peut pas changer du jour au lendemain. «C’est comme déménager d’une maison à une autre: il faut du temps pour voir la différence. Mais, Dieu merci, il y a des signes positifs et des initiatives prometteuses», souligne-t-il.

Il confie la peur que chaque Syrien portait en lui quand il voulait se rendre dans son paye: «Avant, un Syrien avait peur de rentrer en Syrie, même de passer par l’aéroport. Mais aujourd’hui, grâce à Dieu, nous voyons de plus en plus de Syriens, qu’ils soient au Liban ou en Turquie, revenir chez eux. Pour ma part, j’espère pouvoir rentrer un jour, revoir ma maison, mes proches, et ceux que je n’ai pas pu voir depuis plus de 15 ans. Malheureusement, certaines pertes sont irréparables, comme celle de ma mère que je n’ai pas pu revoir avant son décès, et qui reste une blessure très profonde. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au Roi du Maroc pour le soutien qu’il nous a apportés. Nous nous sommes toujours sentis chez nous ici, comme si nous étions dans notre propre pays. Que Dieu bénisse le Maroc et son peuple !».

Et de rappeler les moments de joie partagés par ses compatriotes ici: «Vous avez pu voir les manifestations et les célébrations du 9 décembre. Ici, au Maroc, nous avons célébré devant l’ambassade syrienne à Rabat, et c’était un moment de grande joie».

Retour difficile et conditionné

De son côté, Khaled, un Palestinien de Syrie, originaire du camp de Yarmouk, complètement détruit aujourd’hui, est tout aussi heureux mais reste prudent: «Toute ma famille est dispersée, certains sont en Jordanie, les autres dans plusieurs autres pays. Mais nous espérons tous qu’un jour la Syrie se relèvera et redeviendra meilleure qu’avant. Actuellement, retourner en Syrie reste difficile, car il n’y a pas de sécurité ni d’infrastructures pour nous accueillir. Mais nous prions pour que la paix revienne en Syrie et dans tous les pays arabes».

Khaled tient lui aussi à souligner son grand attachement au Maroc. «Ma femme est Marocaine, et nous vivons ici en paix, grâce à Dieu, avec beaucoup de gratitude envers le peuple marocain. Que Dieu accorde la sécurité à la Syrie et à toutes les nations arabes. Que l’avenir soit meilleur pour tous», conclut-il.

Espoir, optimisme et prudence

Yahia, employé dans un restaurant syrien et établi au Maroc depuis plusieurs années, partage lui aussi ce sentiment d’espoir et d’optimisme, mais avec quelques réserves. Il affirme «la chute du régime était un rêve pour beaucoup de Syriens qui ont souffert de la répression et de la persécution, mais il y a une inquiétude concernant la phase de transition et les défis qu’elle pourrait apporter».

Selon lui, la chute a ouvert la voie à de nouvelles discussions sur la liberté, la démocratie et la reconstruction, mais il existe des craintes de vide politique ou d’escalade entre les différentes factions. Le principal changement est le sentiment que le peuple est désormais plus proche de la justice et du retour à la dignité.

Il espère voir aujourd’hui un grand soutien international se manifester pour aider à la reconstruction, et au niveau interne, une forte mobilisation pour créer un nouveau système politique, même si les défis économiques, sociaux et politiques restent importants.

«L’avenir de la Syrie a suscité de grands espoirs pour reconstruire le pays en tant qu’État démocratique, avec toutes ses composantes. Il existe des aspirations à la réconciliation nationale, au retour des réfugiés et à la réforme des institutions, mais cela dépend du soutien international et de la volonté des parties syriennes à s’entendre», explique notre source.

Selon ses précisions, «beaucoup de Syriens au Maroc envisagent de retourner chez eux, surtout si la situation se stabilise et si la sécurité et les services de base sont garantis. Toutefois, le retour dépendra de la capacité du gouvernement de transition à offrir cet environnement stable et sécurisé».

Pour conclure, notre interlocuteur rend hommage au Maroc qui l’a accueilli, lui et ses compatriotes: «Nous exprimons nos sincères remerciements au Royaume du Maroc, son gouvernement et son peuple, pour avoir accueilli les Syriens pendant les moments difficiles et pour avoir apporté un soutien précieux, soulageant ainsi la souffrance de nombreuses familles syriennes. Nous remercions particulièrement Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ses positions nobles et ses directives qui illustrent les valeurs de solidarité et d’humanité envers le peuple syrien».