La chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a rendu, jeudi dernier, ses verdicts à l’encontre de 11 membres d’une bande criminelle qualifiée de dangereuse, qui a semé la terreur parmi les habitants de Témara et ses environs pendant les périodes du Ramadan et de l’état d’urgence sanitaire en fin 2021.

Le président du tribunal de Rabat a prononcé les verdicts tard dans la nuit de jeudi dernier, totalisant 33 ans de prison ferme, répartis équitablement entre 11 accusés détenus depuis mai 2022. Cela représente une réduction notable des peines initialement prononcées à l’encontre des accusés. Ils étaient initialement condamnés à 55 ans de prison au total, avec une moyenne de 5 ans de prison pour chacun d’entre eux.

Les membres de cette bande, arrêtés au début de 2022 par la police judiciaire de la préfecture de Skhirat-Témara, faisaient l’objet d’environ 30 plaintes. Ils avaient été traduits devant le procureur général près la Cour d’appel de Rabat, puis incarcérés à la prison d’Al-Arjate, près de Salé. Les accusations portées contre eux incluaient la formation d’une bande criminelle pour commettre des vols qualifiés, des effractions nocturnes, l’utilisation d’armes blanches, le viol et l’agression sexuelle sur une mineure, en récidive, ainsi que la violation des mesures de l’état d’urgence.

Profitant du confinement et de la mobilisation des forces de l’ordre, les membres de cette bande ont ciblé des voitures et des maisons situées dans des rues désertes, causant des préjudices considérables aux habitants. Ils ont été identifiés comme responsables de nombreux vols et actes de vandalisme documentés dans les plaintes déposées par les victimes.

Les auteurs des crimes, nés dans les années 1980 et 1990 et ayant déjà purgé plusieurs peines pour accusations similaires, ont commis de nombreuses opérations de vol. Ces actes ciblaient des commerces et des appartements, souvent cambriolés de nuit, tant dans le centre-ville qu’à ses environs. Leurs activités criminelles s’étendaient à des communes voisines de Témara, comme Mers El Kheir, Aïn Atiq, Harhoura et Sidi Yahya Zaer. Pour échapper aux mesures de confinement et aux contrôles stricts aux entrées et sorties de Témara, ils utilisaient des routes non goudronnées pour se déplacer.

Selon le dossier, la bande a également perpétré des agressions dans des lieux publics, notamment en attaquant un commerçant dans la rue pour lui voler une grosse somme d’argent et en commettant une agression sexuelle sur une mineure.

Les services de police judiciaire de la préfecture de Skhirat-Témara ont réussi à arrêter quatre membres de cette bande, dont le chef, après une poursuite intense dans un quartier précaire de Témara. Les perquisitions menées dans leurs domiciles ont permis de saisir des armes blanches ainsi que des biens volés appartenant à plusieurs victimes. Ces objets ont été identifiés par leurs propriétaires lors de confrontations organisées par la police. Les accusés ont avoué avoir écoulé le reste des biens volés sur des marchés locaux, renforçant ainsi les preuves à leur encontre.