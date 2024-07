Des mesures strictes seront mises en œuvre contre les chauffeurs de taxi qui refusent de transporter les clients vers la destination choisie, quelle que soit la distance.

Plusieurs mesures visant à améliorer le secteur du transport urbain vont entrer en vigueur, à commencer par celui des taxis qui connait une grande anarchie, en particulier dans les grandes villes du Royaume. Parmi ces mesures, une décision du ministère de l’Intérieur concernant les sanctions imposées aux chauffeurs de “petits” taxi qui refusent aux clients la destination choisie, notamment celle de courte distance. Cette mesure intervient dans le cadre d’une démarche visant à améliorer les services de transports publics et à renforcer les droits des consommateurs.

Joint par H24info, un représentant du syndicat des chauffeurs de taxis nous explique que cette mesure a été prise par les autorités il y a plusieurs années, mais elle n’a pas été appliquée, la plupart des usagers ignorant même son existence.

Notre source nous a confié que la nouvelle mesure entrera en vigueur à partir du mois d’août. En cas de refus, de lourdes sanctions attendent les chauffeurs qui iront de la simple amende au retrait du permis de confiance ou la mise en fourrière du véhicule en cas de faute grave.

S’agissant de ce comportement adopté par un grand nombre de chauffeurs de taxi, notre interlocuteur a affirmé que le conducteur n’a pas le droit de refuser de transporter un client, à condition que l’endroit soit localisé dans la zone urbaine géographiquement autorisée.

Par ailleurs, il a indiqué qu’à compter du mois d’août, les passagers victimes de ce comportement peuvent désormais se rendre au bureau des taxis et porter plainte.

Ces sanctions font suite aux plaintes répétées des usagers de taxi, se plaignant du refus de certains chauffeurs de les emmener vers des quartiers précis ou des destinations de courte distance, causant de grands désagréments aux passagers et touristes.

Les autorités responsables cherchent à renforcer la discipline et le respect des lois et réglementations régissant l’exploitation des taxis, afin d’assurer une meilleure qualité de transport public. Ces mesures contribueront à réduire les pratiques négatives de certains chauffeurs et à améliorer la relation entre les chauffeurs de taxi et les clients.