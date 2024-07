Une délégation de la chambellanie royale a remis, mercredi à Taounate, des dons royaux aux Chorfas Safiyines et à des personnes nécessiteuses et à besoins spécifiques à l’occasion du Moussem annuel de Moulay Bouchta Lkhammar.

La remise de ce don par cette délégation, conduite par Mohamed Saad Eddine Smiej, chargé de mission à la chambellanie royale, a eu lieu au cours d’une cérémonie religieuse organisée au Mausolée Moulay Bouchta Al Khamar, en présence notamment du gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, des élus, des autorités locales, des chefs des services extérieurs et des Chorfas.

Par la même occasion, il a été procédé à la remise d’aides sociales et financières au profit de personnes nécessiteuses et à besoins spécifiques, des orphelins, des patients atteints de maladies chroniques et des femmes en situation de besoin. Des chaises roulantes ont été, également, distribuées à des personnes handicapées issues de la province.

A cette occasion, des prières ont été élevées implorant Le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale. De même, des prières ont été élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, SM Mohammed V et SM Hassan II.