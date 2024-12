La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tanger a condamné mardi dernier 6 membres d’une même famille à des peines allant de 3 ans à la perpétuité dans le cadre d’une affaire d’homicide qui avait secoué l’opinion publique en juin.

L’affaire remonte à juin dernier, lorsqu’une enquête sur un trafic de drogue a révélé une histoire encore plus sordide. Un père de famille a été tué dans son domicile à Tanger par son fils aîné, avec l’aide de sa mère, il y a plus de 6 ans. Les principaux accusés ont ensuite emmuré le corps de la victime dans un appartement au quartier El Balia.

Après toutes ces années, c’est par un pur hasard que le corps de la victime a été découvert, lors de l’enquête préliminaire menée avec l’épouse de la victime et ses enfants, arrêtés dans une affaire de possession et vente de drogue et de substances psychotropes. Durant l’interrogatoire, les fortes contradictions dans les déclarations des détenus ont éveillé les soupçons des enquêteurs concernant les circonstances de la disparition suspecte du mari. Une fouille plus poussée du domicile a été alors réalisée et le corps, en décomposition, a été découvert.

Mardi dernier, la justice a rendu son verdict dans cette affaire sordide. Le fils aîné, auteur principal du crime, et la mère de la famille ont écopé respectivement de la prison à perpétuité et de 25 ans de prison ferme. Deux enfants du disparu ont été condamnés à 20 ans de prison chacun, tandis que deux autres ont pris 3 ans, et un ami du fils 6 ans.

Le ministère public a retenu de nombreuses charges contre cette famille: torture, non-assistance à personne en danger, dissimulation des traces du crime, entrave à la justice, détention et trafic de stupéfiants, et meurtre avec préméditation.

Face à la brutalité des faits, le procureur chargé de cette affaire avait demandé à la Cour d’appel de Tanger de lourdes peines à l’encontre des membres de cette famille et de ne pas leur accorder des circonstances atténuantes. Surtout que ces derniers tentaient d’induire les enquêteurs en erreur prétendant que la victime aurait abandonné le foyer par le biais de l’immigration clandestine.