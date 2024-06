La brigade provinciale de la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, dans l’après-midi du samedi 1er juin, afin de déterminer les circonstances du décès d’un père de famille dont le corps a été retrouvé enterré dans le mur de sa maison dans la région de Tanger Al-Balia.

Une simple affaire de trafic de stupéfiants lève le voile sur un meurtre sordide perpétré, il y a six ans, par une famille contre le chef de son foyer. C’est la tragique découverte réalisée, hier samedi, par la police de Tanger lors d’une perquisition sur fond d’une affaire de drogue.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, le corps de la victime a été découvert par un pur concours du hasard lors de l’enquête préliminaire menée avec son épouse et quatre de ses enfants, qui ont été arrêtés dans une affaire liée à la possession et à la vente de drogues et de substances psychotropes.

Durant l’interrogatoire, les fortes contradictions dans les déclarations des détenus ont éveillé les soupçons des enquêteurs concernant les circonstances de la disparition suspecte du mari.

C’est de la sorte qu’une fouille plus poussée du domicile a été réalisée. Les recherches approfondies et les expertises techniques effectuées ont permis de retrouver le corps de la victime: la dépouille était extraite après avoir été enterré par les membres de sa famille dans un mur en béton de cette maison située dans la région de Tanger Al-Balia.

Le corps de la victime, qui a subi une décomposition quasi totale, a été déposé à la morgue pour une autopsie afin de déterminer la cause de la mort et d’en révéler les véritables circonstances. Pendant ce temps, son épouse et ses enfants ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de connaître les circonstances et les tenants et aboutissants entourant cette affaire.