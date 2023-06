La commune de Tanger a annoncé, lundi, le lancement du projet de réhabilitation et de valorisation du site écologique du lac Rahrah, avec une enveloppe budgétaire globale d’environ 9,4 millions de dirhams (MDH).

La commune a indiqué, dans une note d’information, que le président du Conseil communal de Tanger, Mounir Laymouri, a donné ce lundi le coup d’envoi des travaux de réhabilitation et de valorisation du lac Rahrah, notant que les travaux ont démarré dans la zone environnante du site.

Ce projet, qui devrait être achevé dans un délai de 6 mois, vise à protéger le capital environnemental de la ville et à mettre en valeur ce site d’intérêt écologique et touristique de grande importance, ce qui contribuera à l’amélioration de la qualité de vie de la population locale.

La commune a ainsi mobilisé une enveloppe de 9,4 MDH pour le projet de réhabilitation de ce site, situé dans le quartier du Golf sur la route Rahrah, qui s’étend sur une superficie de 4,5 hectares, y compris le lac.

Ce projet porte sur l’entretien de l’espace vert, la création d’un espace de jeux pour enfants et l’aménagement urbain, en plus de l’aménagement d’une fontaine à l’intérieur du lac. Toutes les études techniques et les conceptions du projet ont été réalisées par la Commune de Tanger, qui a mis l’accent sur la préservation de l’identité environnementale de la région et le respect de la spécificité de ce site naturel.