Les associations Al Ismaili de Meknès, chez les hommes et Centrale-Rabat, côté dames, ont remporté le championnat du Maroc de taekwondo seniors 2024, organisé du 11 au 14 juillet à la salle Ziaten de Tanger.

Les phases finales de ce championnat, organisé par la Fédération royale marocaine de taekwondo (FRMTKD), ont connu la participation de plus de 1200 taekwondoïstes représentant 12 ligues régionales.

L’association « Al Ismaili » a été sacrée championne en décrochant deux médailles d’or (279 pts), devançant l’association « Med Hawks » de taekwondo de Tanger, qui a terminé à la deuxième place avec une médaille d’or et deux en argent (260 pts), alors que l’association « Nour » de Benslimane a remporté deux médailles, une en or et une autre en argent (200 pts).

Chez les dames, l’association « Centrale-Rabat » est montée sur la plus haute marche du podium en enlevant deux médailles d’or et une en argent (317 pts), devant l’association « Ittihad Sportif Casablanca », vainqueur de deux médailles d’or et une en argent (316 pts), alors que l’association « Noujoum Saada » de Fès est arrivée troisième avec un total d’une médaille d’or et une en bronze (153 pts).



A l’issue de cette manifestation sportive, les médailles et coupes ont été remises aux vainqueurs en présence du président de la FRMTKD, Driss El Hilali, des membres du bureau directeur et des présidents des ligues régionales.