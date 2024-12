Le dirigeant syrien Bachar al-Assad et sa famille se trouvent à Moscou, ont annoncé dimanche soir les agences de presse russe, citant une source au Kremlin, après la chute des autorités syriennes provoquée par une offensive éclair de groupes rebelles menés par des islamistes radicaux.

« Assad et les membres de sa famille sont arrivés à Moscou. La Russie, sur la base de considérations humanitaires, leur a accordé l’asile », a indiqué cette source aux agence de presse publiques TASS et Ria Novosti.

⚡️BREAKING: BASHAR ASSAD AND HIS FAMILY HAVE ARRIVED IN MOSCOW, WHERE RUSSIA HAS GRANTED THEM ASYLUM, a source in the Kremlin reported. pic.twitter.com/wp0CrjFOD4

— Sputnik (@SputnikInt) December 8, 2024