La 2ème édition de la Coupe intercontinentale de Padel a pris fin, samedi soir à Dakhla, sur une note de satisfaction générale des participants et des organisateurs de cet événement sportif inédit.

La cérémonie de clôture de cette Coupe intercontinentale a été marquée par la remise des trophées aux vainqueurs, en présence d’élus, des chefs des services extérieurs et d’acteurs locaux.

Après 4 jours de rudes compétitions, entre 16 équipes de différentes nationalités, la paire masculine composée d’Isaac Gomez et Juan José Hinojosa (Espagne) et l’équipe féminine composée de Gwenaelle Souyri et Valérie Lamouré (France) ont été sacrés champions de la deuxième édition de la Coupe intercontinentale de padel 2024.

Initié par l’Association Nord-Sud Action, en partenariat avec le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab et l’Association européenne des clubs de Padel (AECP), cet événement d’envergure internationale constitue une véritable opportunité pour promouvoir cette destination dotée d’atouts naturels, sportifs et touristiques considérables.

Quelque 16 équipes issues de différents pays du monde étaient présentes lors de cette deuxième édition, dont huit masculines et quatre féminines.

Outre des participants marocains, des compétiteurs aguerris venus de plusieurs pays dont l’Argentine, le Chili, la France, l’Espagne et l’Allemagne se sont ainsi donnés rendez-vous pour s’affronter en toute convivialité et dans une ambiance festive.

Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages. Le calcul du score est le même qu’au tennis et les balles utilisées ont une pression légèrement inférieure. Il est joué uniquement en double et le service doit s’effectuer à la cuillère.