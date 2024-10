Le géant de l’automobile Stellantis prévoit de réduire de moitié la capacité de production en Italie tout en continuant de renforcer sa présence au Maroc avec son projet d’expansion de l’usine de Kénitra où il ambitionne de doubler sa production.

Le groupe Stellantis, quatrième constructeur mondial, a annoncé cette semaine un nouvel arrêt de ses usines italiennes prévu pour le mois de novembre afin de réguler la production. Ainsi, la ligne de montage de la Fiat Panda, à Pomigliano d’Arco près de Naples, sera notamment fermée pendant neuf jours.

A l’usine de Termoli (Est), la fabrication du moteur FIRE (qui équipe des Jeep et Fiat) est de nouveau suspendue du 11 au 24 novembre, tandis que celles du petit moteur GSE (Fait Panda et 500) et des plus puissants GSE et V6 (Alfa Romeo, Maserati) seront suspendues pendant quatre jours.

Les organisations syndicales du groupe ont été informées mercredi par la direction italienne du goupe.

Stellantis « affronte un moment particulièrement complexe dans sa transition (vers l’électrique) à cause de la baisse des commandes sur le marché des véhicules électriques en Europe, qui met en difficulté tous les constructeurs, notamment Européens », a indiquait le groupe dans un communiqué de presse.

Le constructeur avait déjà annoncé la suspension de la production de sa petite Fiat 500 électrique à Mirafiori (nord) jusqu’au 1er novembre en raison du manque de commandes, les salariés ont alors été mis au chômage partiel financé par l’Etat.

Au Maroc, c’est un autre rythme qui se joue. Le constructeur automobile ne prévoit pas diminuer sa vitesse de production, bien au contraire. En effet, Stellantis veut renforcer sa présence et va même agrandir son usine de Kénitra, quatre ans seulement après son inauguration.

Moyennant un investissement de 300 millions d’euros, le site industriel verra sa capacité plus que doubler, passant de 200.000 à 450.000 véhicules par an. Et plusieurs dizaines de fournisseurs se sont installés spécialement pour l’occasion, tels Forvia (ex-Faurecia) ou Plastic Omnium.

Cette tendance inquiète les syndicats italiens.

Des milliers de salariés en grève du géant automobile Stellantis en Italie ont manifesté, vendredi 18 octobre, dans les rues de Rome pour fustiger le «désengagement» du constructeur de la péninsule et une production en chute libre.

Cette année, Stellantis a drastiquement réduit sa production en Italie. Depuis la fusion Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler en 2021, les effectifs dans le pays ont diminué de 40 %. De nombreux salariés craignent de voir leurs usines fermer pour se délocaliser et se retrouver au chômage…