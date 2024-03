L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, a été reçu à Moscou, lundi 11 mars 2024, par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Les discussions ont porté sur l’état d’avancement et les perspectives d’un règlement du conflit au Sahara », annonce la diplomatie russe. Les responsables ont souligné « le rôle stabilisateur de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara (MINURSO). Ils ont également échangé des points de vue sur les plans de relance du processus politique suite aux derniers contacts de M. de Mistura avec toutes les parties prenantes », poursuit le communiqué.

🤝 On March 11, FM Sergey #Lavrov met in Moscow with Staffan de Mistura, the UNSG Personal Envoy for Western Sahara.

Sergey Lavrov emphasised the importance of reaching a fair, long-term and mutually acceptable solution to the Western Sahara issue.

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 12, 2024