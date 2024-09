Salaheddine Aboulghali, premier vice-président du conseil d’administration de la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat, qui vient de reprendre les activités de la Lydec, a révélé jeudi les détails du protocole d’accord concernant le transfert de la gestion des services de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement de l’ancienne filiale de Veolia à la SRM.

S’exprimant lors du vote d’un projet de protocole d’accor pour le transfert de la gestion des services de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide de la Lydec à la SRM Casablanca-Settat, jeudi au Conseil de la commune de Casablanca, Salaheddine Aboulghali a expliqué que tous les employés seront rattachés à la nouvelle société.

Outre le personnel de la Lydec, dont le départ a été officiellement acté, les employés de l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) dans la région, de l’Office national de l’eau potable (ONEP) et de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité (RADEE) seront également rattachés à la nouvelle entité. Sur un total de 4.600 employés, 65% viennent de la Lydec, 15% de l’ONEE, 12% de l’ONEP et 4% de la RADEE, a précisé Aboulghali.

Le responsable a également assuré que toutes ces institutions conserveront les acquis de leurs employés, y compris les salaires, la couverture santé et sociale, ainsi que les fonds de pension. De plus, «tous les litiges en cours entre les citoyens et ces institutions, y compris les dettes et les jugements, seront transférés à la société régionale».

Notons que le vote du projet de protocole d’accord pour le transfert de la gestion des services de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide de la Lydec à la SRM Casablanca-Settat a été conclu entre trois parties: le groupement des communes concernées, la Lydec, dont Youssef Ettazi a été nommé président du conseil d’administration lors d’une assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 5 septembre, et la SRM Casablanca-Settat.

Cet accord est présenté sous forme d’un protocole comportant 12 articles, dont l’un des principaux porte sur la résiliation du contrat avec la Lydec signé en 1997.

Selon le protocole d’accord approuvé, la dénomination «Lydec» sera remplacée par «Société régionale de multiservices Casablanca-Settat». Ce protocole inclut également plusieurs clauses, telles que le transfert de la gestion des services de distribution d’eau et d’électricité à la SRM Casablanca-Settat, qui couvre toutes les communes appartenant à la région Casablanca-Settat, dont Sidi Bennour et El Jadida.

De son côté, la présidente de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a annoncé que la SRM Casablanca-Settat commencera officiellement ses activités le 1er octobre prochain, date à laquelle les fonctions du directeur de la Lydec prendront fin et il sera remplacé. Et d’ajouter que toutes les finances liées au service de distribution seront également récupérées.

Par ailleurs, interrogé par Al Yaoum 24 sur le gel de son adhésion et sa suspension de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), décidés par le bureau politique, ainsi que les déclarations de Mehdi Bensaïd à son sujet, Aboulghali a refusé de répondre.

Bensaïd, membre de la direction collégiale du PAM, a évoqué des suspicions de «fraude et d’escroquerie», et a affirmé que la décision prise par le bureau politique était une mesure préventive pour éviter un scénario similaire à celui de l’affaire Escobar du Sahara, qui a conduit à la poursuite de deux membres du parti.