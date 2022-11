Entre déceptions et surprises, le sélectionneur croate s’est longuement attardé sur la performance de ses hommes face aux Lions de l’Atlas.

« Je ne suis pas trop content et satisfait du point que nous avons gagné, nous sommes un peu déçus car nous en voulons plus », a confié le sélectionneur Zlatko Dalić, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 24 novembre.

Les vices champions du monde ont été confrontés à un adversaire « organisé et dangereux » a souligné Dalić. « Nous avons bien géré la partie défensive, mais nous n’avons pas réussi à faire grand-chose par la suite. On a eu plusieurs situations ou si l’on marquait un but, peut-être que l’adversaire se serait ouvert… mais le Maroc nous a arrêté au milieu et on doit faire beaucoup mieux de ce côté-là », a déclaré le sélectionneur.

Bien que la Croatie n’ait laissé « aucune chance au Maroc avec un très bon travail en défense, (nous) avons été trop lents et avons eu très peu de balles profondes verticales. Peut-être aussi parce que le Maroc se situait bien au milieu. Le Maroc nous analyse, comme nous l’analysons », a noté Dalić.

Quant à Marcelo Brozović, « il a montré qu’il n’avait pas de jeu dans les jambes. Je ne l’ai jamais vu dans autant de situations difficiles comme hier, En-Nesyri s’est bien occupé de lui », a admis le sélectionneur.

Un milieu de terrain solide

« Nous voulions prendre le dessus en milieu de terrain, c’est pourquoi nous avons mis Vlašić au milieu et avons eu des situations de quatre contre trois, mais nous l’avons trop mal fait. Il n’y avait pas de balles verticales risquées et les passes étaient trop lentes », a reconnu le sélectionneur.

La tactique prévue lors de cette rencontre a été dévoilée par le sélectionneur. « Nous préparions une situation où Kramarić viendrait chercher le ballon et se faufilerait afin de créer de l’espace pour Perišić, mais nous ne l’avons pas utilisé » a expliqué le sélectionneur, notant qu’ils « manquaient de pénétration dans les situations d’un contre un, pour que quelqu’un perce ce bloc et les séparer verticalement ».

Selon Dalić, le plan du côté marocain était de former un bloc solide en défense, de rester rapide et mobile en attendant une erreur de la part des Croates.

« Leur bon jeu et notre manque de détermination et de courage ont abouti à un match nul », a conclu Zlatko Dalić.

Revenant sur la confrontation Belgique-Canada (1-0), le sélectionneur croate a estimé pour sa part que le Canada « aurait dû gagner ». « Ils étaient meilleurs, avaient plus d’occasions et jouaient offensivement avec un pressing assez haut. Ils avaient l’air très puissants, mais étaient perdus après avoir encaissé un but sur une erreur, mais c’est ça le football », a-t-il estimé.

« Le groupe est difficile, il n’y a pas d’adversaire facile. Nous devons très bien jouer, mieux que contre le Maroc. Les Canadiens ont le droit d’être ambitieux, d’espérer, et c’est notre droit de nous préparer », a-t-il conclu.