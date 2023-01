Le Maroc en demi-finales de coupe du monde, victoire de Messi avec l’Argentine, le Wydad vainqueur de la Ligue des champions de la CAF… Dans une interview accordée à FIFA+, l’entraineur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, se livre sur son année 2022 forte en succès.

Depuis la coupe du monde au Qatar, Walid Regragui est sous les feux des projecteurs. Le sélectionneur de l’équipe nationale de football marocaine a réussi a emmener les Lions de l’Atlas en demi-finales, exploit inédit. « Pour être honnête, notre objectif était de passer la phase de groupes », explique-t-il humblement dans une interview accordée à Fifa+.

Les Lions de l’Atlas ont finalement été jusqu’à affronter la France, vainqueur sortant du trophée mondial, à l’avant-dernière étape. Les Marocains du monde entier, et du Maroc en particulier, ont suivi avec passion et ferveur cette compétition pleine de surprises.

« Nous étions les outsiders que tout le monde voulait voir gagner »

« Pour être honnête, nous n’avions pas réalisé à quel point c’était important. Ce n’est que lorsque les joueurs sont rentrés au Maroc qu’ils ont compris ce qu’ils avaient accompli. Au Qatar, nous savions que nous créions quelque chose de grand, mais nous étions trop concentrés pour le comprendre pleinement. Aujourd’hui, nous pouvons voir quelle marque nous avons laissée sur les gens lors de notre parcours vers la demi-finale. Nous étions les outsiders que tout le monde voulait voir gagner », commente Regragui.

« Maintenant, les gens nous arrêtent dans la rue – et pas seulement les Marocains – pour dire «bravo» et «merci». Nous réalisons donc maintenant que nous avons rendu beaucoup de gens heureux. Nous sommes entrés dans l’histoire en atteignant les quarts de finale, puis nous avons brisé le plafond de verre contre lequel toutes les équipes africaines s’étaient cognées – que ce soit le Ghana, le Sénégal ou le Cameroun – et nous sommes qualifiés pour les quatre derniers », ajoute-t-il.

Le secret? « Nous n’aurions pas pu participer à cette course si nous n’avions pas été solides en tant qu’équipe », raconte-t-il encore, mentionnant « le rôle très important » des remplaçants. « Ils étaient vraiment extraordinaires et ont fait un travail immense pour encourager l’équipe. »

« Au plus haut niveau, tout est une question de détails »

Le rêve s’est arrêté en demi-finales face aux vainqueurs de la coupe du monde 2018, la France. « [C’est] une équipe de haut niveau, et elle nous a appris une leçon pour l’avenir: qu’au plus haut niveau, tout est une question de détails. La France savait quoi faire pour aller en finale, et comment le faire. C’est donc à nous d’apprendre et d’être capables de répéter notre exploit la prochaine fois, et au moins d’atteindre à nouveau les demi-finales », explique Regragui dont l’objectif pour son équipe est maintenant de « construire un ADN de gagnants », à l’image des pays comme la France qui ont atteint la finale du Mondial.

Mais le sélectionneur marocain ne compte pas qu’un seul succès à son actif pour l’année 2022. Il a également remporté la Ligue des champions de la CAF avec le Wydad de Casablanca.

« C’était incroyable, car nous avions traversé des moments difficiles au Wydad, avec l’embargo sur les transferts et toutes sortes de problèmes financiers. Nous avions perdu tellement de bons joueurs, donc on ne s’attendait pas du tout à ce que nous gagnions. Mais tout comme le Maroc, nous avions une équipe solide comme le roc et tout le monde s’est battu du mieux qu’il pouvait pour amener une troisième Ligue des champions au Maroc et au Wydad. C’était remarquable », se souvient l’ancien international franco-marocain.

Walid Regragui regarde désormais vers le Mundialito qui a lieu au Maroc du 1er au 11 février et auquel participe le Wydad, champion d’Afrique en titre. « Je pense que le match délicat est celui contre Al Hilal. S’ils peuvent passer celui-là, je pense qu’ils peuvent aller jusqu’en finale et affronter le Real Madrid. Tout est possible », pronostique l’entraineur des Rouges pour qui le club merengue est « le meilleur du monde ».

« Regardez leur palmarès, c’est le meilleur. Ils sont toujours là quand un gros match se joue. Ils ont cet ADN de gagnant dont je parlais. C’est un honneur pour le Maroc et pour les Marocains de les accueillir dans ce tournoi. Par ailleurs, le football espagnol est très populaire au Maroc. Donc, avoir le Real Madrid ici, c’est toujours une fête et toujours très important », conclut Walid Regragui.