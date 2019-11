Voici les matchs à ne pas rater ce weekend

Les mordus du ballon rond ont rendez-vous avec des affiches alléchantes ce weekend. La journée s’annonce électrique avec les matchs de Napoli, du FC Barcelone, de Liverpool, du Real, ou encore le derby bidaoui tant attendu.

C’est le weekend foot! Des affiches à couper le souffle sont au menu, à commencer par les matchs de Naples, le FC Barcelone et Liverpool. Napoli reçoit l’AS Rome, dans ce qui se présente comme l’affiche de la 11e journée de la Serie, sans oublier le derby de Turin entre la Juve et Torino.

Le FC Barcelone devant un déplacement risqué chez Levante, tandis que le Real accueille le Real Betis. Leader invaincu de la Premier League, Liverpool jouera sur les terres de l’Aston Villa et le Man City reçoit Southampton de Sofiane Boufale.

Enfin, la soirée de ce samedi se clôturera par le derby bidaoui tant attendu. Un choc alléchant entre le Raja et le WAC pour une place dans les quarts de finale du trophée du roi Mohammed VI des clubs champions (Coupe arabe).

Lire aussi: Diapo-Vidéo. Raja-WAC: Il était une fois le derby

Le show se poursuivra demain avec le choc de l’AC Milan et Lazio en Serie A, sans oublier l’autre duel du trophée du roi Mohammed VI des clubs champions qui opposera l’Olympique de Safi à l’Espérance Sportive de Tunis. Voici le programme complet des matchs à ne surtout pas rater ce weekend:

Samedi, 2 novembre:

Levante Vs FC Barcelone à 16H00.

Real Madrid Vs Real Betis à 21H00.

L’AS Rome Vs Napoli à 15H00.

Torino Vs Juventus à 20H45.

Raja Vs Wac à 19H00.

Aston Villa Vs Liverpool à 16H00.

Manchester City Vs Southampton à 16H00.

Dimanche, 3 novembre

AC Milan Vs Lazio à 20H45.

OCS Vs EST à 19H00.