La Commission des Arbitres de la FIFA a désigné, ce jeudi 19 mai, les arbitres qui officieront lors de la Coupe du monde, Qatar 2022.

Au total, 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo ont été retenu avec la collaboration des six confédérations continentales. Deux arbitres marocains ont été sélectionnés. Il s’agit de Redouane Jayed et Adi Zouarak.

Les arbitres choisis par la FIFA l’ont été « sur la base de leur qualité et de leurs performances constatées à l’occasion de compétitions de la FIFA, mais aussi d’autres tournois nationaux et internationaux, disputés au cours des dernières années », indique le site de l’instance footballistique internationale.

« Comme d’habitude, le principal critère ayant guidé notre sélection a été la qualité. Notre sélection correspond tout simplement à ce qui se fait de mieux en matière d’arbitrage dans le monde. Si la Coupe du Monde 2018 a été un franc succès, c’est en partie grâce à la qualité de l’arbitrage, que nous voulons encore meilleure à l’occasion de la compétition au Qatar », a pour sa part indiqué Pierluigi Collina, Président de la Commission des Arbitres.

A noter que pour la première fois, six arbitres femmes ont été retenues dans la compétition. Il s’agit de la Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita – qui ont été désignées parmi les 36 arbitres de champ, alors que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt officieront aux côtés de 66 autres arbitres assistants.