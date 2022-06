Le Russe Daniil Medvedev occupe à nouveau la place de N°1 mondial, cette fois devant l’Allemand Alexander Zverev, pour la première fois N°2, au détriment du Serbe Novak Djokovic qui recule au 3e rang du classement ATP publié lundi.

Agé de 26 ans, Medvedev avait déjà brièvement occupé cette place de N°1 durant deux semaines fin février et début mars.

FINAL BOUND 🙌@DaniilMedwed defeats Mannarino 7-5 7-5 to book his spot in the #LibemaOpen final!@LibemaOpen pic.twitter.com/L7phpFefV3

— Tennis TV (@TennisTV) June 11, 2022