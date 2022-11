Anas Zaroury, 22 ans, allier gauche au Burnley FC, est envisagé par le sélectionner Walid Regragui comme potentiel remplaçant d’Amine Harit.

Après Younes Belhanda (Adana Demirspor, Turquie), Munir El Haddadi (Getafe, Espagne) et Ryan Mmaee (Ferencváros TC, Hongrie), un autre nom vient de s’ajouter sur la liste des potentiels remplaçants d’Amine Harit, en l’occurrence Anas Zaroury (Burnley FC, Royaume-Uni).

En août 2022, Zaroury s’est engagé pour quatre saisons avec le Burnley FC, qui évolue en deuxième division anglaise. Le transfert depuis le Sporting de Charleroi est estimé à 4 millions d’euros. Rapide et technique, Zaroury livre de belles performances depuis son arrivée.

Le Belgo-marocain a inscrit son premier but avec le Burnley FC le 15 octobre face à Swansea City AFC (4-0). « Je suis content que mon premier but pour Burnley soit à domicile, c’était une sensation formidable (…) c’était mon premier match en tant que titulaire (à Turf Moor) « , a déclaré le jeune joueur.

« C’est la première fois que je quitte la Belgique pour jouer dans un autre pays, mais j’ai essayé de m’adapter le plus vite possible et j’espère que tout se passera bien », avait-il confié.

En effet, Zaroury n’a jamais quitté la Belgique avec qui il a joué en Équipe nationale dès l’âge de 16 ans. Le Belgo-marocain dispose de la double nationalité, mais n’a jamais été convoqué par le Maroc. N’ayant jamais joué un match officiel en équipe A, Anass Zaroury pourrait toutefois rejoindre les Lions de l’Atlas au Qatar pour la Coupe du monde 2022.

Pour rappel, la liste officielle de chaque sélection qui dispute la Coupe du monde, qui doit comprendre entre 23 et 26 joueurs, doit être soumise à la Fifa le 14 novembre au plus tard. Mais selon le règlement de l’instance de football, un joueur de la liste finale peut encore être remplacé « au plus tard 24 heures avant le coup d’envoi du premier match de son équipe », explique l’AFP.