La qualification de Berkane pour la phase des poules de la Coupe de la CAF, la descente aux enfers de Saint-Etienne en Ligue 1, la défaite du FC Barcelone à domicile en Liga 1 ou encore la chute de Naples en championnat d’Italie…, revivez les moments forts week-end en images :

Foot. Coupe de la CAF: Berkane qualifiée pour les poules

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) s’est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football, après sa victoire par 2 buts à 1 face à l’Armée patriotique rwandaise (APR FC), en match retour du deuxième tour préliminaire, disputé dimanche au stade municipal de Berkane.

Les deux formations avaient fait match nul (0-0) dimanche dernier à Kigali. Les Rwandais ont ouvert la marque juste avant la pause par l’intermédiaire de Byiringo (45+2è), avant que Larbi Naji n’égalise en seconde période (67e). Mohammed El Aziz a marqué le but de la délivrance pour les siens à la 76e minute. La RSB est le dernier représentant marocain en Coupe de la CAF, après l’élimination de l’AS FAR.

Ligue 1: Rennes deuxième, Monaco remonte

Rennes a rebondi sur le ventre des Stéphanois (5-0) pour prendre la deuxième place de Ligue 1, dimanche lors d’une 17e journée du championnat de France où Monaco revient à la 7e place après avoir corrigé un autre relégable, Metz (4-0). Revoilà les Rennais, et revoilà les fantômes de Geoffroy-Guichard. Les Bretons ont replongé les Verts dans les doutes et à la dernière place, grâce à un ébouriffant triplé de Terrier, dont une délicieuse talonnade et une lucarne.

Le Stade Rennais rebondit tout de suite après sa défaite à domicile en milieu de semaine contre Lille (2-1) et reprend sa marche conquérante, à bonne distance toutefois du Paris SG, leader avec onze longueurs d’avance après son nul à Lens (1-1), samedi. Après un regain de deux succès début novembre, l’ASSE touche le fond avec cette troisième défaite de rang.

Liga : Le Barça défait à domicile par le Betis Séville

Le FC Barcelone a concédé sa 3e défaite de la saison au Camp Nou, défait 1-0 par le Betis Séville samedi pour la 16e journée de Liga, à quatre jours de l’affiche face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Les Catalans ont dominé la partie, mais Juanmi Jimenez a anéanti les espoirs blaugranas en concluant un contre superbement géré par Sergio Canales à la 79e, pour permettre aux Andalous de se hisser provisoirement à la 3e place de Liga.

Calcio : Naples battu par l’Atalanta, Milan leader

Naples, privé de la moitié de ses titulaires, blessés, a dû rendre les armes face à une fringante Atalanta Bergame (2-3) et abandonner le fauteuil de leader de la Serie A à l’AC Milan, samedi lors de la 16e journée. Naples (36 pts), avec sa deuxième défaite de la saison, recule à la troisième place, dépassé à la fois par l’AC Milan (38 pts), facile vainqueur de la Salernitana (2-0) dans l’après-midi, et l’Inter Milan (37 pts), qui a donné la leçon à la Roma (3-0). L’Atalanta (4e) revient elle à seulement deux points du Napoli, confirmant sa belle forme du moment avec une cinquième victoire consécutive en Serie A.

Formule 1. Hamilton gagne en Arabie Saoudite

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1 dimanche et revient à égalité au championnat avec son rival néerlandais Max Verstappen (Red Bull) avant la dernière course de la saison à Abou Dhabi dimanche prochain.

Aussi incroyable que le scénario de ce GP fou (avec trois départs, deux drapeaux rouges et un nouvel accrochage entre Verstappen et Hamilton), les deux hommes ont chacun 369,5 points à leur compteur après 21 courses. Le plus rapide de la finale à venir sera donc sacré.

Tennis. La Russie s’adjuge la Coupe Davis

La Russie de Daniil Medvedev, en menant 2 victoires à 0 après les simples, a remporté la Coupe Davis pour la troisième fois de son histoire aux dépens de la Croatie quinze ans après son dernier sacre, dimanche à Madrid.

Medvedev (N.2) a apporté aux siens le point de la victoire en maîtrisant Marin Cilic (30e) 7-6 (8/6), 6-2. Andrey Rublev (N.5) avait auparavant donné l’avantage aux Russes en s’imposant face à Borna Gojo (279e) 6-4, 7-6 (7/5). Les précédents titres en Coupe Davis de la Russie datent de 2002 et 2006.

Golf. Viktor Hovland remporte le Hero World Challenge

Le Norvégien Viktor Hovland a remporté dimanche aux Bahamas le Défi Hero World, un tournoi sur invitation parrainé par Tiger Woods et sa Fondation, en bouclant un dernier tour en 66 alors que Collin Morikawa a craqué. Leader dimanche matin avec cinq coups d’avance sur Brooks Koepka, Morikawa a complètement raté son dernier tour, bouclé par un catastrophique 76, ce qui l’a fait retomber au 5e rang ex-aequo, à cinq coups d’Hovland.

Le Norvégien de 24 ans, autre porte-flambeau de la nouvelle génération du golf mondial, comme Morikawa, a fini avec un coup d’avance sur un autre Américain, Scottie Scheffler, auteur comme lui d’un dernier tour en 66. L’eagle qu’il a réussi sur le trou no 15, une normale 5, lui a ouvert les portes de la victoire.

Aucun Canadien ne prenait part à ce tournoi qui mettait en vedette seulement 20 golfeurs. L’objectif du Défi Hero World est de récolter des fonds pour la Fondation Tiger Woods qui a aidé beaucoup d’enfants défavorisés depuis 25 ans.

Ski alpin: L’Italienne Goggia s’offre le super-G

L’Italienne Sofia Goggia, déjà lauréate des deux descentes vendredi et samedi, a remporté dimanche le super-G de Lake Louise au Canada, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin.

L’actuelle meilleure spécialiste de la vitesse a encore devancé la Suissesse Lara Gut-Behrami, détentrice du petit globe de cristal de la discipline, qui a aussi remporté le gros globe de cristal en 2016, et a fini assez près à 11/100e.

L’Autrichienne Mirjam Puchner a complété le podium à 44/100e, devant sa compatriote Tamara Tipler (50/100e) et l’Italienne Federica Brignone (53/100e).