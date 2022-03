Le Wydad qui s’approche des quarts de finale de la ligue des champions, le Moghreb de Fès qui élimine l’AS FAR en Coupe du Trône ou encore le PSG qui écrase Bordeaux en championnat de France…, revivez en images les moments forts du week-end sportif:

FOOT. Ligue des Champions: le WAC bat le Zamalek au Caire (0-1)

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé chez le Zamalek d’Egypte par 1 but à 0, vendredi au stade international du Caire, lors de la 4è journée du groupe D de la Ligue des Champions, s’approchant ainsi des quarts de finale. Après avoir fini la première mi-temps sur un score nul et vierge, les Casablancais ont plié les débats en leur faveur grâce à un but signé Yahya Jabrane.

Assommés après leur lourde défaite il y a deux semaines à Casablanca (3-1), les Egyptiens ont entamé la rencontre pied au plancher avec l’intention d’ouvrir la marque le plus tôt possible.

Or, la bonne organisation défensive des hommes de Walid Regragui a semé le doute dans le camp du club cairote, qui a rarement inquiété Reda Tagnaouti.

Au retour des vestiaires, l’arbitre burundais de cette rencontre, Pacifique Ndabihawenimana, a accordé un pénalty au WAC, après une faute de main de Mahmoud Hamdy dans la surface.

Yahya Jabrane a réussi à tromper Gabaski et marquer l’unique réalisation de la rencontre (49e).

Malgré les multiples tentatives des locaux de remettre les pendules à l’heure, le score est resté inchangé au tableau d’affichage. Après cette victoire, le Wydad s’empare des commandes de cette poule avec 9 points, devançant Petro Luanda (7 pts). Le Zamalek (2 pts) est troisième devant l’autre formation angolaise de Sagrada Esperança (4e/1 pt).

…Et le Raja battu en terre guinéenne

Le Raja de Casablanca s’est incliné sur la pelouse des Guinéens de Horoya Conakry, par 1 but à 2, samedi en match de la 4e journée (groupe B) de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

Les Verts ont ouvert le score par le biais de Hamid Ahadad (19e), mais les locaux ont renversé la tendance après les buts de Ocansey Mandela (26è) et Yakhouba Barry (29e).

Après cette défaite, la première en cette phase de groupes, le Raja est toujours leader avec 9 points, alors que Horoya Conakry prend ses trois premiers points.

Coupe de la CAF: Berkane battue à Dar Es-Salam (1-0)

La Renaissance de Berkane s’est inclinée sur la pelouse du club tanzanien de Simba, par 1 but à 0, dimanche à Dar Es-Salam, en match de la 4è journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Pape Sakho à la 44e minute. Après ce match, les Oranges reculent provisoirement à la deuxième place (6 pts) au profit de leur adversaire du jour, devenu leader avec 7 points.

L’autre match de ce groupe se joue en début de soirée, entre l’ASEC Mimosas (3pts) et l’Union sportive de la Gendarmerie Nationale (USGN) du Niger (4 pts).

La Renaissance de Berkane n’arrive pas encore à gagner le moindre point en déplacement lors de cette phase de groupe. D’ailleurs, ses six points ont été engrangés à domicile contre l’US Gendarmerie nationale (5-3/1-ère journée) et contre Simba (2-0/3è journée).

Coupe du Trône: Le Maghreb de Fès élimine l’AS FAR (0-2)

Le Maghreb de Fès a battu l’AS FAR par 2 buts à 0, dimanche à Rabat, en match des seizièmes de finale de la Coupe du Trône de football 2020-2021, poinçonnant ainsi son ticket pour le tour suivant.

Le MAS rejoint aux huitièmes de finale le FUS Rabat, Union Touarga, Chabab Mohammedia, Chabab Atlas Khénifra, Association Mansouria, Youssoufia Berrechid, Olympic Safi, Hassania Agadir et Difaa El Jadida, qualifiés jusqu’à présent.

Les Jaunes et Noirs ont fait mouche dès le début de la rencontre, par le biais de Alaeddine Ajarai (7e), qui ouvert le score de la tête, à la réception d’un corner. Menés au score, les locaux ont jeté tout leur poids dans la rencontre, surtout en deuxième mi-temps, sans parvenir a rétablir la parité, face à une défense massaouie solide.

Vers la fin du match (88e), les visiteurs ont assuré le résultat par un but décisif de Ayoub Lakhdar. Le tirage au sort des huitièmes et des quarts de finale de cette compétition aura lieu, lundi à 18h30, au complexe sportif Mohammed VI à Salé.

Premier League: Ronaldo assomme Tottenham

Cristiano Ronaldo a inscrit un hat-trick lors de la victoire de Manchester United contre Tottenham (3-2), samedi pour le compte de la 29e journée de Premier League, devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire en matches officiels. Le Portugais a inscrit le premier but de la rencontre grâce à une frappe puissante de 25 qui n’a laissé aucune chance au portier Hugo Lloris (1-0, 12e), avant de récidiver peu avant la pause sur un centre de Jadon Sancho (2-1, 38e).

Enfin, à moins de dix minutes de la fin, il s’est envolé dans le ciel avec sa détente stratosphérique pour propulser le ballon de la tête et inscrire un troisième but décisif (3-2, 81e).

Avec ses trois réalisations, CR7 a porté son nombre de buts en compétitions officielles à 807, pour devenir l’incontestable meilleur buteur de l’histoire. Le bilan du quintuple ballon d’or se répartit en 692 buts en clubs et 115 avec la sélection nationale, qui font de lui également le meilleur buteur en matches internationaux.

Absent du groupe lors de la déroute contre City (4-1) la semaine dernière, en raison d’un problème à une hanche, le buteur prolifique a signé un retour tonitruant, dépassant Josef Bican, attaquant tchèque actif entre les années 1930 et 1950.

Ce résultat permet aux Red Devils de reprendre provisoirement la 4e place avec 50 unités, 2 longueurs devant Arsenal qui accueille Leicester dimanche et compte 4 matches en moins. Septième à 5 points de United, avec deux matches en moins, les Spurs restent aussi dans la course à la ligue des champions.

Bundesliga: Leverkusen défait par Cologne

Leverkusen, qui a été battu dimanche à domicile 1-0 par Cologne, reste seul troisième de la Bundesliga après 26 journées, mais ne détient qu’un point d’avance sur ses poursuivants directs Fribourg et Hoffenheim.

Le Bayer a en outre perdu son jeune attaquant prodige Florian Wirtz, déjà international à 18 ans, blessé apparemment sérieusement à un genou et évacué immédiatement vers un hôpital.

Ce derby du Rhin – Leverkusen et Cologne sont deux villes adjacentes sur les rives du fleuve – a donné lieu à un duel de belle intensité, mais les attaquants des deux camps n’ont pas converti les occasions qui se sont offertes à eux.

L’unique but du match a été l’oeuvre de deux remplaçants de Cologne entrés sur le terrain trois minutes plus tôt: l’Autrichien Dejan Ljubicic a débordé sur l’aile gauche dans la surface et adressé un centre puissant, repris de volée en plein vol par Kingsley Schindler (0-1, 67e).

Leverkusen n’a pas réussi à revenir, malgré sa puissance offensive et le Français Moussa Diaby, brillant ces dernières semaines mais effacé dimanche.

Le Bayern Munich, toujours leader, ayant fait match nul samedi (1-1 à Hoffenheim), l’écart n’augmente guère. Les champions en titre comptent 60 points. Dortmund suit avec 50 points, mais deux matches consécutifs à jouer (dimanche soir contre le mal classé Bielefeld et mercredi, match en retard contre Mayence).

Serie A: L’AC Milan garde sa première place

L’AC Milan s’est assuré de terminer le week-end dans son fauteuil – provisoire – de leader de Serie A grâce à sa courte victoire sur l’Empoli (1-0) samedi soir lors de la 29e journée, grâce à un précieux but de Pierre Kalulu.

Milan compte provisoirement cinq longueurs d’avance sur l’Inter Milan (2e), qui se déplace dimanche soir chez le Torino et compte toujours un match en retard à disputer à Bologne.

Théo Hernandez suspendu, c’est donc l’autre défenseur français de l’effectif rossonero qui a eu droit à l’ovation de San Siro: Kalulu, 21 ans, a marqué l’unique but d’une superbe reprise du plat du pied gauche, sur un coup franc d’Olivier Giroud renvoyé par le mur toscan (19e).

L’international espoirs signe son deuxième but à Milan, où il est arrivé en septembre 2020, son premier de la saison.

Les Rossoneri, également dangereux par Alesandro Florenzi (8e) et Olivier Giroud (45e), ont totalement contrôlé la première mi-temps face un Empoli (13e) inoffensif.

Mais rattrapés par l’enjeu au retour des vestiaires, Giroud et ses partenaires ont perdu de leur fluidité après la pause et auraient même pu plonger dans le doute sans les deux parades déterminantes de Mike Maignan dès la reprise, sur une tête vicieuse (49e) puis le corner rentrant qui a suivi (50e).

Ligue 1 – Le PSG bat Bordeaux (3-0)

Leader de Ligue 1 avec 15 points d’avance à dix journées de la fin, vainqueur 3-0 de la lanterne rouge Bordeaux, Paris a pourtant vécu une drôle d’après-midi devant son public.

Les ultras du PSG avaient prévenu, appelant samedi la direction à la « démission », une première depuis l’arrivée des propriétaires qatariens en 2011. Et ils ont bruyamment sifflé les superstars parisiennes, décevantes mercredi lors de l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions (1-0, 1-3).

Messi et Neymar, en particulier, ont été hués, signe d’un profond dépit autour du rendement du septuple Ballon d’Or argentin et du Brésilien.

Seul Kylian Mbappé, buteur à l’aller comme au retour face au Real, a été épargné par les sifflets, et c’est d’ailleurs lui qui a ouvert le score dimanche sur une action initiée par Messi (24e).

Une banderole « Mbappé à Paris, Leonardo au pilori », appelant à prolonger le contrat de l’attaquant français, qui s’achèvera en juin, et à sanctionner le directeur sportif brésilien Leonardo, a été déployée dimanche.

Quand c’est Neymar qui a marqué, à nouveau sur une avant-dernière passe de Messi, des sifflets sont descendus des tribunes (52e)… Et le troisième but, signé Leandro Paredes (61e), n’a pas non plus donné lieu aux habituelles réjouissances.

« Nous sommes tous touchés, nous comprenons la déception et la frustration, que nous partageons aussi », a commenté l’entraîneur Mauricio Pochettino.

La fin de saison s’annonce longue pour Paris, à qui le titre semble promis, mais aussi pour Bordeaux, englué à la dernière place.

RUGBY. Tournoi des Six Nations: les Bleus gagnent au pays de Galles

La France s’est imposée face au pays de Galles 13 à 9 à Cardiff, vendredi soir lors de la 4e journée du Tournoi des six nations 2022, se rapprochant ainsi d’un Grand Chelem qu’elle convoite depuis 2010. Pour réaliser cet exploit, les Bleus devront battre lors de la dernière journée au Stade de France l’Angleterre, qui reçoit samedi l’Irlande à Twickenham.

💪🧱 Les Bleus ont livré une prestation magnifique hier soir en défense à l’image de cette action magnifiquement défendue par @gabinvilliere ! 🔥#GALFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/eQ1J6yhtJV — France Rugby (@FranceRugby) March 12, 2022

Le troisième ligne français Anthony Jelonch a inscrit le seul essaie de la confrontation face aux Gallois qui auraient pu faire basculer la rencontre sans la résilience de la défense tricolore. La France enchaîne ainsi une septième victoire de rang et se rapproche de sa meilleure série, une suite de huit succès, réalisée en 2004. Après ce succès au Millennium stadium face au XV du Poireau, tenant du titre, la France reste la seule équipe encore invaincue de cette édition 2022 du Tournoi.

SPORT AUTO. F1: Red Bull et Ferrari devant, Hamilton pessimiste

Max Verstappen aux avant-postes, Ferrari favorite « prudente », Lewis Hamilton « pour le moment » pas en position de se battre pour la victoire: tel est le tableau final des essais de pré-saison de F1, qui se sont achevés samedi à Bahreïn. Sur la feuille des temps, le champion en titre se place 521/1000 devant l’Allemand Mick Schumacher (Haas), 695/1000 devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 978/1000 devant l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et 1 sec 039/1000 devant le Britannique George Russell (Mercedes), pour le Top 5.

La belle bataille entre Hamilton et Gasly dans ces essais de Bahreïn ! ⚔️ Vivement les premières courses… 🍿#F1Testing 🇧🇭pic.twitter.com/BE67mGJuAm — CultureF1 (@Culture__F1) March 12, 2022

Il faut toutefois pondérer ces écarts par les choix de pneus: Verstappen et Russell étaient équipés des plus tendres, plus rapides sur un tour, ceux de Schumacher, Leclerc et Alonso l’étaient un cran moins. Quant à l’Allemand, son temps a été réalisé après 19h00 locales, dans une fraîcheur plus favorable à la vitesse. La concurrence était alors rentrée au garage, Haas ayant obtenu l’autorisation de rouler plus tard pour rattraper sa matinée manquée jeudi à cause d’un retard d’acheminement de son fret.

Chez Mercedes, dont la carrosserie a été la surprise de cette seconde session d’essais avec des pontons quasiment absents de ses flancs, l’heure n’est pas à la fête.

« Pour le moment, je ne pense pas que nous allons nous battre pour la victoire mais la voiture a le potentiel pour y arriver », a prévenu Hamilton en conférence de presse.