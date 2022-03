Portés par le public, le Raja et le Wydad s’imposent en championnat de première division, Arsenal domine la premier league, le Real Madrid déroule en Liga à trois jours de la ligue des champions…, revivez les moments forts du week-end sportif en images:

FOOT. Botola Pro: le Raja s’offre Berkane (2-1)

Le Raja de Casablanca a renversé la Renaissance de Berkane par 2 buts à 1, dimanche au stade municipal de Berkane, pour le compte de la 20e journée de la Botola Pro D1. Pour le compte de la précédente saison, la RSB a battu le Raja Casablanca par 1 but à 0 pour le compte de la 19e journée et par 2 buts à 1 lors de la 5e journée.

Mouhcine Mitouali a ouvert le score à la 3e minute pour le Raja, avant que Adama Ba n’égalise (16e). Mohamed Zrida a donné l’avantage pour le Raja à la 73e minute. Au terme de ce match, la RSB est 5e avec 28 points, tandis que le Raja Casablanca est 2e avec 40 unités. Pour la prochaine journée, la RSB évoluera à l’extérieur face à l’Olympique de Khouribga, tandis que le Raja jouera à domicile face au Mouloudia Oujda.

…et le WAC renverse Chabab Mohammédia (2-1)

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé face au Chabab de Mohammédia (SCCM) par 2 buts à 1, samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’occasion de la 20e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Le WAC l’a emporté deux buts à un après avoir conclu la première mi-temps sur un score nul de 0 partout.

Durant la dernière saison, les deux clubs s’étaient quittés sur un score nul à l’occasion de la 29e journée (1-1) et pour le compte de la 14e journée (1-1). Le WAC a ouvert la marque à la 62e minute avec une réalisation de Reda Jaadi, avant d’augmenter son avance avec une réalisation de Muayad Ellafi à la 72e minute. Le SCCM a réduit l’écart à la 85e minute avec un but d’Alain Thierry Akono. Au terme de ce match, le Wydad Casablanca reste leader avec 43 points.

Premier League: Arsenal s’impose et se positionne pour la course à la C1

Arsenal s’est imposé chez le relégable Watford (3-2), dimanche pour le compte de la 28e journée de Premier League, grimpant ainsi à la quatrième place synonyme de qualification à la Ligue des Champions.

Le club du nord de Londres a fait étalage de ses qualités offensives avec trois très beaux buts de Martin Odegaard (5e), Bukayo Saka (30e) et Gabriel Martinelli (52e). Avec 48 points, les Gunners ont une chance de glaner une qualification, qui leur échappe depuis 2017, à la prestigieuse compétition européenne.

Les Londoniens, comptent temporairement un point d’avance sur Manchester United, avec en plus trois matches en retard. Il s’agit toutefois d’affiches très relevées avec la réception de Liverpool reprogrammée le 16 mars, et des déplacements à Chelsea et Tottenham, dont les dates n’ont pas encore été fixées.

Liga: le Real Madrid déroule

Répétition générale réussie : le Real Madrid a étrillé la Real Sociedad 4-1 samedi pour la 27e journée de Liga et consolide ainsi sa place de leader (63 points), huit unités devant le Séville FC, accroché vendredi par Alavés (0-0). A quatre jours du choc contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de Ligue des champions au Santiago-Bernabéu, les Madrilènes ont bien réagi.

Ils ont encaissé un pénalty de Mikel Oyarzabal après une faute prématurée de Dani Carvajal sur David Silva (10e), mais ont riposté juste avant la pause grâce à deux sublimes frappes de loin pied gauche signées Eduardo Camavinga (40e) et Luka Modric (43e).

En fin de match, Karim Benzema a transformé un pénalty consécutif à une faute d’Aritz Elustondo sur Vinicius à la limite de la surface basque (75e), puis Marco Asensio, entré en jeu deux minutes plus tôt à la place de Rodrygo, a poussé une remise de Carvajal au fond des filets pour sceller le succès (79e).

Premier League: Manchester écrase United

Dans le derby de Manchester, City a largement dominé United (4-1), ce dimanche 6 mars en Premier League, et reprend de l’air sur Liverpool, vainqueur samedi. Dans la course à la Ligue des champions, Arsenal a fait la bonne opération en allant s’imposer à Watford (2-3).

Manchester City a repris ses distances avec Liverpool en écrasant United (4-1), dimanche, pour la 28e journée de Premier League, permettant à Arsenal, vainqueur à Watford (3-2) de passer quatrième et d’entrevoir une qualification pour la Ligue des champions.

Face à des Red Devils affaiblis par les absences de Raphaël Varane, positif au Covid, et de Cristiano Ronaldo, touché à une hanche, Manchester City, avec un doublé de Kevin de Bruyne et un autre de Riyad Mahrez, a maîtrisé le derby et consolidé sa place de leader.

Avec 69 points, les Citizens ont 6 longueurs d’avance sur Liverpool, qui a un match en moins.

Bundesliga. Le Bayern Munich bute sur Leverkusen

À trois jours de son match de Ligue des champions contre Salzbourg, le Bayern, leader de la Bundesliga, a concédé samedi un nul 1-1 sur son terrain au 3e Leverkusen, se montrant de nouveau fébrile en défense.

Après 25 journées, les Bavarois portent à 9 points leur avance sur Dortmund, qui ne jouera pas ce week-end. Le match du Borussia a été reporté en raison d’une explosion de cas de Covid-19 à Mayence, qu’il aurait dû affronter dimanche.

Niklas Süle a ouvert le score pour le Bayern à la 18e minute, et Thomas Müller a marqué à la 36e minute le premier « contre son camp » de sa carrière, après 615 matches professionnels avec Munich, pour offrir l’égalisation à Leverkusen.

Leverkusen reste sur le podium, toujours à 14 points du « Rekordmeister ». Leipzig, qui a arraché à la dernière minute grâce à Angelino un nul 1-1 contre Fribourg, reste provisoirement quatrième devant son adversaire du jour, grâce à une meilleure différence de buts (41 pts pour les deux).

Serie A: l’AC Milan fait chuter Naples

L’AC Milan a battu (1-0) Naples dans le choc de la 28e journée de Serie A dimanche soir. Un duel capital pour la course au titre durant lequel le Français Olivier Giroud s’est distingué en inscrivant le but de la victoire. Après une première période bien terne au rythme haché par de nombreuses fautes commises, les Milanais ont accéléré la cadence face à une équipe napolitaine peu inspirée, ne cadrant que deux tirs sur l’ensemble de la rencontre. Pour la première fois depuis 1981, les Rossoneri enchaînent un deuxième succès consécutif au Stade Diego-Maradona.

Olivier Giroud s’est parfaitement démarqué dans la surface napolitaine pour reprendre la frappe détournée de Davide Calabria et ainsi tromper David Ospina du pied gauche (49e). Alors qu’il avait été touché à la cheville en première période, l’attaquant français est bien resté sur la pelouse jusqu’à sa sortie (68e). Une décision idoine de l’entraîneur Stefano Pioli puisque Giroud a mis à mal l’organisation défensive de Naples, permettant à Rafael Leao, Franck Kessié et Junior Messias de prendre les espaces, notamment sur le côté gauche de Mário Rui.

Avec cette victoire, l’AC Milan reprend la tête du classement, avec deux points d’avance sur son rival milanais. Néanmoins, l’Inter a toujours un match en retard à jouer contre Bologne.

ATHLÉTISME. Le Kényan Kipchoge remporte le marathon de Tokyo

Le double champion olympique kényan, Eliud Kipchoge a remporté dimanche le marathon de Tokyo, sans toutefois battre son propre record du monde, en franchissant la ligne après 2 heures, 2 minutes et 40 secondes. Le Kényan s’est détaché de son compatriote Amos Kipruto après environ 35 km de course mais sans parvenir à battre son record de 2h01:39 établi à Berlin en 2018.

Kipruto terminait deuxième en 2h03’13 (record personnel) et l’Éthiopien Tamirat Tola occupait la troisième place en 2h04’14. « Je suis vraiment heureux. Je suis très excité d’être à nouveau au Japon, particulièrement après mon titre olympique l’an dernier à Sapporo », a-t-il déclaré. Le coureur de 37 ans, légende de la course à pied, défendait à Sapporo son titre de champion olympique du marathon conquis en 2016 à Rio de Janeiro.

Chez les femmes, la Kényane Brigid Kosgei de 28 ans s’imposait en 2h16’02. Les Éthiopiennes Ashete Bekere (2h17’58) et Gotytom Gebreslase (2h18’18) complétaient le podium.

Golf. L’Américain Brehm s’adjuge l’Open de Porto Rico

L’Américain Ryan Brehm, qui n’a concédé qu’un bogey tout au long du tournoi, a remporté dimanche l’Open de Porto Rico, son premier titre sur le circuit PGA, dont il conserve du même coup la carte alors qu’il était sur la fin d’une exemption médicale.

Le golfeur de 35 ans, classé 773e mondial et dont le meilleur résultat était jusqu’ici une 11e place dans cette même épreuve, à Rio Grande l’année dernière, s’est imposé avec six coups d’avance sur son compatriote Max McGreevy, en dépit des rafales de vent et parfois la pluie battante pour réaliser un parcours sans bogey.

Brehm jouait là son dernier tournoi grâce à une exemption médicale qui lui avait été accordée par la PGA, afin de lui permettre de gagner suffisamment de points pour rester dans le circuit.

Cette victoire l’assure également d’une participation au Players Championship, dès jeudi prochain à Ponte Vedra Beach, en Floride, pour y affronter les meilleurs joueurs actuels.