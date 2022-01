Le match nul entre l’AS FAR et les Verts de Casablanca en championnat de première division, Manchester City qui survole la Premier League, la victoire du Barça en liga malgré les absences liées au Covid…, revivez les moments forts du week-end sportif en images:

FOOT. Botola Pro: L’AS FAR et le Raja se neutralisent

L’Association Sportive des FAR (AS FAR) et le Raja de Casablanca (RCA) se sont neutralisés (1-1) dimanche soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en mise à jour de la 14e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Mené 1 but à 0 à la fin de la première période, le Raja a recollé au score en deuxième partie.

Durant la dernière saison, les Vert et blanc avaient vaincu l’AS FAR à l’occasion de la 21e journée (3-2), alors que les deux formations s’étaient quittées sur un score nul lors de la 6e journée (1-1). La première réalisation a été inscrite à la 39e minute par le biais d’un penalty de Reda Selim en faveur de l’Association Sportive des FAR. Les Casablancais sont revenus à la marque à la 85e minute avec une réalisation de Hamid Ahadad, lui laissant ainsi l’opportunité de décrocher le point du nul.

À la suite de cette rencontre, les militaires, 24 points, grimpent à la troisième place, alors que le RCA reste à la deuxième place avec 29 points. Dans le cadre de la 16e journée de la Botola Pro D1, l’AS FAR évoluera à l’extérieur contre la Jeunesse sportive Salmi (JSS), alors que le Raja de Casablanca jouera à domicile face au Youssoufia de Berrechid (CAYB).

Coupe de France : Marseille assure, Rennes sorti par Nancy, dernier de Ligue 2 !

Premières surprises des seizièmes de finale de Coupe de France: Rennes est tombé dimanche aux tirs au but sur la pelouse de Nancy (1-1, 4 t. a. b. à 3), la lanterne rouge de Ligue 2. Les Bretons ont imité Clermont, l’autre équipe de l’élite battue quelques minutes plus tôt 2-0 à Bastia, autre club de Ligue 2. Autres équipes de L1, Marseille, Monaco, Saint-Étienne et Nantes n’ont eux pas tremblé face à des clubs de divisions inférieures.

Moins surprenant, Bordeaux, décimé par 21 cas positifs au Covid-19, a été balayé à Brest (3-0) dans l’une des deux affiches entre équipes de Ligue 1 de ce dimanche avec le succès de Montpellier face à Strasbourg, grâce à une frappe instantanée de Mihailo Ristic à 20 mètres (20e). Pas de miracle non plus pour Vitré.

Comme en quart de finale il y a deux ans, les amateurs d’Ille-et-Vilaine qui évoluent en National 2 ont été dominés par Nantes (2-0). Toulouse, dauphin de Ligue 2, a aussi fait respecter la hiérarchie (1-0) à Cannes (National 3) grâce à un but de son attaquant brésilien Rafael Ratao (52e), à la conclusion d’un centre tendu du Japonais Ado Onaiwu. En revanche, Versailles (Nationale 2) large vainqueur (4-0) de La Roche Vendée, pensionnaire de la division du dessous, atteint pour la première fois les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Premier League : City assomme Arsenal

Manchester City, malmené pendant une heure par Arsenal, a remporté une victoire in extremis sur la pelouse des Gunners (2-1), et Tottenham en a fait de même dans le temps additionnel à Watford (1-0), samedi lors de la 21e journée du Championnat d’Angleterre. Les hommes de Pep Guardiola s’envolent au classement, comptant douze points d’avance sur Chelsea (2e). En effet, Chelsea et Liverpool n’ont pas pu se départager (2-2), dimanche à Stamford Bridge, lors de la 21e journée du championnat d’Angleterre. Un résultat qui donne encore un peu plus d’espace à Manchester City en tête du classement.

Liga: décimé par le Covid, le Barça bat Majorque

Le FC Barcelone s’est imposé, dimanche, face à Majorque 1-0 pour le compte de la 19e journée de la Liga. Grâce à cette victoire, les Catalans remontent à la 5e place du classement, à 15 points du leader, le Real Madrid, qui a encaissé la défaite 1-0 à Getafe.

Lourdement touché par les cas de Covid-19, le Barca l’a emporté à la faveur d’un but marqué juste avant la pause par Luuk de Jong de la tête (44e), et a réussi à conserver ce résultat grâce à un arrêt décisif de Marc-André ter Stegen dans le temps additionnel.