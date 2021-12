La défaite du Wydad de Casablanca à El Jadida, l’Inter Milan sacré champion d’automne, Manchester City assuré de finir l’année en tête de la Premier League ou encore le sacre des handballeuses Norvégiennes au championnat mondial féminin…, revivez les moments forts du week-end sportif en images :

FOOT. Botola Pro D1 : WAC, le leader, tombe à El Jadida

Le Difaâ d’El Jadida (DHJ) s’est imposé face au Wydad de Casablanca (WAC) par 2 buts à 1, samedi au stade El Abdi d’El Jadida, à l’occasion de la 13e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Mené 2 buts à 0 à la fin de la première période, le Wydad n’a pu que diminuer son retard pendant la deuxième mi-temps, passant au score de 2-1.

Lors de la saison précédente, les Rouges avaient battu les chevaliers de Doukkala dans le cadre de la 17e journée (4-2) et pour le compte de la 2e journée (0-1). L’ouverture du score pour le club jdidi a été signée par Zakaria Hadraf à la 15e minute, avant que l’équipe n’augmente son avance avec une réalisation d’Ayoub El Gaadaoui à la 38e minute.

Les Rouge ont réduit l’écart à la 81e minute avec une réalisation de Yahya Attyat-Allah. Suite à cette rencontre, le DHJ grimpe à la quatrième place du classement avec 20 points, tandis que le WAC, 32 points, se maintient à la première place.

Calcio: l’Inter Milan champion d’automne

L’Inter Milan est assuré du titre honorifique de champion d’automne après la défaite de l’AC Milan, dimanche soir à domicile contre Naples (1-0), en clôture de la 18e journée de Serie A. A une journée de la mi-saison, les Nerazzurri sont en tête avec quatre points d’avance sur les Napolitains et les Rossoneri (2e ex aequo), qui se sont livrés une âpre bataille à San Siro. En pleine confiance après deux mois de mise en route en championnat, l’Inter conforte ses ambitions de conserver le scudetto acquis en mai.

Avant l’irrésistible montée en puissance de l’équipe de Simone Inzaghi (six victoires de rang), Naples et Milan avaient été les principaux animateurs des trois premiers mois de la Serie A. Mais les deux équipes n’ont pas été épargnées par les blessures et étaient encore diminuées dimanche soir dans un San Siro rempli de 55.000 spectateurs. Outre Simon Kjaer, forfait pour le reste de la saison, Milan était privé de Theo Hernandez, Rafael Leao, Ante Rebic et Davide Calabria.

Naples a aussi la moitié de ses titulaires à l’infirmerie: Victor Osimhen, Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Mario Rui et Fabian Ruiz. Luciano Spalletti a innové avec Kevin Malcuit en latéral droit et Andrea Petagna titularisé pour la première fois en pointe.

Premier League: City s’envole, Chelsea trébuche

Manchester City est assuré de conserver son fauteuil de leader de la Premier League au terme de la 18e journée, après avoir atomisé Newcastle (4-0), dimanche, profitant même du nul de Chelsea à Wolverhampton (0-0) pour décrocher les Blues. Avec son 14e succès de la saison, City compte 44 points après 18 matches, quatre de plus que Liverpool qui joue à Tottenham et six de plus que Chelsea, (3e).

Les Citizens ont profité d’une erreur des Magpies pour prendre les devants dès la 5è minute de jeu, sur une mésentente entre le gardien Martin Dubravka et son défenseur Ciaran Clarke, qui a permis à Ruben Dias de marquer (0-1). Joao Cancelo s’est infiltré dans l’axe à la demi heure de jeu pour doubler la mise face à une équipe de Newcastle complètement impuissante. En seconde période, Riyad Mahrez a enfoncé le clou à la 63è, avant d’être imité par Sterling en toute fin de match (86e).

A la peine depuis fin novembre, Chelsea a dû concéder un nul vierge chez les solides Wolves, lors d’un match joué à contre-coeur après avoir vu une demande de report refusée par la Premier League.

Bundesliga: le Bayern finit l’année largement en tête

Malgré l’ouverture du score par Julian Brandt, le Borussia Dortmund s’est incliné à Berlin (3-2) et laisse filer le Bayern Munich en tête de la Bundesliga. Une défaite 3-2 qui handicape un peu plus les Borussen dans la course au titre. Avec neuf points d’avance, le Bayern Munich peut voir venir, et aura même le temps pendant la trêve de travailler et de s’améliorer.

Lors de leur dernière rencontre de cette année 2021, les Bavarois n’ont pas fait de détails : une victoire 4-0 face à Wolfsburg avec quatre buteurs différents. Le champion en titre finit donc la phase aller avec le sentiment du devoir accompli.

Liga: Le Real Madrid toujours leader

Le Real Madrid a concédé le nul (0-0) à domicile contre Cadix, dimanche, pour la 18e journée de Liga, mais reste leader du championnat d’Espagne avec six points d’avance sur le Séville FC (37 points). Les Merengues ont largement dominé la partie mais n’ont jamais réussi à percer la muraille jaune. Le Real a ainsi mis un terme à sa série de dix matches remportés de rang toutes compétitions confondues, mais reste invaincue depuis le 3 octobre dernier (défaite 2-1 sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone).

Largement diminuée par les six cas de Covid-19 qui ont affecté l’effectif cette semaine (Marcelo et Luka Modric mercredi, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo et Andriy Lunin jeudi), la formation de Carlo Ancelotti a buté tout au long du match sur l’infranchissable portier argentin de Cadix, Jeremias Ledesma. Malgré ce nul, le Real s’approche de la trêve de fin d’année avec six points d’avance devant son dauphin, le Séville FC, vainqueur 2-1 la veille chez lui du champion d’Espagne en titre, l’Atlético, 5e avec 14 points de retard sur les « Merengues ».

HANDBALL. Les Norvégiennes championnes du monde

Les handballeuses norvégiennes ont été sacrées championnes du monde en s’imposant face à la France sur le score de 29 à 22, en finale dimanche à Granollers (Espagne). Les Scandinaves ont eu jusqu’à six buts de retard (16-10) en première période mais se sont rattrapées pour renverser les championnes olympiques de Tokyo en 2è période. Les handballeuses françaises montent néanmoins sur le podium pour la septième fois lors des huit dernières grandes compétitions (trois médailles d’or).

SKI APLIN. L’italienne Sofia Goggia gagne le super-G

La skieuse italienne Sofia Goggia a remporté, dimanche, le super-G de Val d’Isère, au lendemain de sa victoire en descente, accentuant son avance au classement de la Coupe du monde sur Mikaela Shiffrin, 5e. Goggia domine le podium, devant la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, à 33/100e, et l’Italienne Elena Curtoni, à 51/100e.

Deux semaines après son triplé à Lake Louise (deux descentes, super-G), Goggia (29 ans) s’est encore montrée implacable à Val d’Isère, avec un chrono de 1 min 19 sec 23/100e. Elle porte de 10 à 75 points son avance au général sur Shiffrin, qui pointe à 75/100e. Au classement du super-G, elle accentue également son avance, avec 93 pts de plus que sa première poursuivante, sa compatriote Federica Brignone, qui s’est classée 4e à 52/100e.