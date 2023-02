Vidéos. Le récap’ de l’actualité sportive du week-end

Les clubs marocains qui assurent en compétition africaine, le PSG qui prend sa revanche sur l’OM ou encore la victoire de Manchester united en Coupe de la Ligue anglaise… Revivez en images les meilleurs moments du week-end sportif:

Coupe de la CAF: l’AS FAR s’impose à domicile face à Future FC (2-0)

L’AS FAR s’est imposée à domicile face à la formation égyptienne de Future FC sur le score de 2 buts à 0, dimanche soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour la troisième journée (groupe C) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les buts des Militaires ont été marqués par Hamza Igamane (3e) et Lamine Diakite (90e).

Dans l’autre match de ce groupe, disputé plus tôt, l’autre club égyptien de Pyramids a pris le meilleur sur Asko Kara du Togo (1-0). Au terme de cette journée, l’AS FAR occupe la tête de cette poule avec 7 points, devant Pyramids, deuxième avec 5 unités. Future FC est troisième (2 pts), alors que Asko Kara est dernier avec un seul point.

Pour le compte de la quatrième journée, l’AS FAR se déplacera chez Future FC, le 8 mars prochain, alors que Asko Kara recevra Pyramids.

Ligue des Champions: le Raja de Casablanca bat Horoya Conakry (2-0)…

Le Raja de Casablanca a battu le club guinéen du Horoya Conakry sur le score de 2 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la troisième journée du groupe C de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

Le Raja s’est imposé grâce à des buts de Hamza Khabba (43e) et Naoufel Zarhouni (89e).

A la faveur de cette victoire, la troisième en autant de rencontres, les Vert et Blanc caracolent en tête de cette poule avec 9 points, devançant leur adversaire du jour (2e/4 pts).

Dans l’autre match de cette poule, disputé plus tôt, les Tanzaniens de Simba (3e/3 pts) se sont imposés (1-0) chez les Ougandais de Vipers SC (4e/1 pt).

…Et le Wydad s’impose face au Petro Atlético d’Angola 1 à 0

Le Wydad de Casablanca a battu Petro Atlético d’Angola par 1 but à 0, vendredi au complexe sportif Mohammed V, en match de la troisième journée du groupe A de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les Rouges, qui comptent un match en moins, empochent leurs premiers trois points en cette phase de poule grâce à Yahya Jabrane sur pénalty, à la 34e minute.

L’autre match de ce groupe opposera, samedi, l’AS Vita Club du RD Congo à la JS Kabylie, au stade Alphonse Massambat-Débat à Brazzaville.

Coupe de la Ligue anglaise: Manchester United l’emporte à l’expérience

Après six années à courir après un trophée, Manchester United a fait parler son expérience et son potentiel offensif supérieurs pour dominer Newcastle (2-0) dimanche, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, à Wembley.

Deux buts coup sur coup après la demie heure de jeu, une déviation de la tête décroisée de Casemiro sur coup franc et une remise de Marcus Rashford déviée dans son but par Sven Botman, ont fait la différence.

Premier trophée attribué en Angleterre dans la saison, la Coupe de la Ligue peut paraître une récompense bien modeste à l’échelle du palmarès du club, mais les supporters n’ont pas boudé leur plaisir après ce qui a dû leur sembler une éternité.

Leur attente a certes été moins longue que celle des fans de Newcastle, dont la dernière finale remontait à la Coupe d’Angleterre en 1999, et le dernier titre à la Coupe d’Europe des Villes de Foire, première mouture de la C3, en 1969.

Côtés joueurs, seuls David de Gea et Marcus Rashford étaient de la victoire contre Southampton (3-2), en 2017, dans la même compétition, avec un doublé de Zaltan Ibrahimovic. Anthony Martial aussi, mais il est actuellement blessé.

Trois mois après ce sacre, les Red Devils s’étaient aussi adjugé la Ligue Europa, mais n’avaient fini que 6e du championnat.

Ils pourraient faire mieux cette année, puisqu’ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la C3 et de la Coupe d’Angleterre, ainsi que 3e en championnat.

Liga: le Barça chute à Almeria!

Surprise en Liga! Le FC Barcelone, leader, s’est fait piéger 1-0 sur le terrain d’Almeria, avant-dernier du classement, dimanche pour la 23e journée de championnat, mais garde sept points d’avance sur le Real Madrid (2e, 52 points) accroché 1-1 par l’Atlético Madrid samedi.

Les Blaugranas ont encaissé un but en contre dès la 24e minute, un ballon catapulté sous la barre transversale par l’ancien Rémois El Bilal Touré après un lob de Luis Suarez, et n’ont jamais réussi à revenir dans le match.

« Très fâchés, très énervés. On a fait le pire match de notre saison. Surtout en première période, il nous a manqué de la circulation de balle, de l’intensité, du rythme… et tout cela un jour où on n’avait pas le droit de se rater. On n’a pas montré qu’on avait envie de gagner ce match, c’est surtout cela qui m’énerve », a taclé l’entraîneur au coup de sifflet final.

Un revers qui n’a que peu de conséquences sur le classement, tant les Catalans comptent de points d’avance en tête, mais qui arrive au mauvais moment : trois jours après avoir été éliminés de la Ligue Europa par Manchester United (2-1) en huitièmes de finale retour, et quatre jours avant le clasico contre le Real Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi, les hommes de Xavi reçoivent un nouveau coup de massue sur la tête.

Pour le technicien catalan, les problèmes s’empilent: lui-même sera suspendu pour le prochain match de Liga, le 5 mars contre Valence au Camp Nou, ayant écopé de son cinquième carton jaune de la saison sur ce match.

Idem pour le jeune Gavi, qui revenait à peine de blessure à Almeria, et pour Raphinha : tous deux seront absents le week-end prochain pour accumulation de cartons. Et Pedri, Ansu Fati et Ousmane Dembélé continuent de squatter l’infirmerie.

En face, Almeria, qui n’avait jusque-là jamais gagné un match face au FC Barcelone de son histoire, a réussi un vrai tour de force pour s’extirper de la zone rouge.

Les promus, corrigés 6-2 à Gérone il y a une semaine, ont cette fois bien résisté à domicile, et s’offrent une victoire de prestige face au leader.

Ligue 1: le PSG prend sa revanche sur l’OM (3-0)

Le Paris Saint-Germain a pris une éclatante revanche dans le classique de Ligue 1 en gagnant à Marseille (3-0), dimanche, tout en peaufinant sa préparation à son grand rendez-vous avec le Bayern Munich, dans dix jours. Fortement secoué en Coupe de France le 8 février (défaite 2-1), le PSG a tôt fait savoir aux Olympiens que ce ne serait pas le même match en marquant deux buts par Kylian Mbappé (25e) et Lionel Messi (29e), infernal duo qui s’est rendu la politesse sur les passes décisives.

L’Argentin a ensuite d’une subtile louche encore offerte à Mbappé son 20Oe but avec le PSG (55e), égalant le record d’Edinson Cavani. Le titre s’est peut-être joué dès cette 25e journée, puisque Paris prend huit longueurs d’avance sur son dauphin.

L’OM, incapable de rivaliser comme 18 jours plus tôt, n’a pas tout perdu avec le coup de frein de ses rivaux pour la qualification en Ligue des champions, Monaco (3e) contre Nice (3-0) et Lens (4e) à Montpellier (1-1).

L’équipe d’Igor Tudor garde deux points de marge sur l’ASM et quatre sur le Racing, et peut restreindre ses ambitions à la reconquête de la Coupe de France, avec un quart de finale contre Annecy (L2), mercredi au Vélodrome.

Le PSG a remis en ordre ses affaires domestiques. Après trois défaites de rang, il vient de battre Lille (4-3) et l’OM. Il lui reste un match contre Nantes, samedi, avant d’aller tenter de renverser à Munich, le 8 mars, la défaite de l’aller au Parc des Princes (1-0). Cette victoire maîtrisée offre une belle goulée d’oxygène à Christophe Galtier, qui a fêté les buts poings serrés sur le banc parisien.

Serie A: l’AC Milan domine l’Atalanta et rejoint l’Inter à la 2e place

L’AC Milan, avec les revenants Mike Maignan et Zlatan Ibrahimovic, a dominé l’Atalanta Bergame (2-0) pour rejoindre à la deuxième place du championnat, l’Inter Milan, battue à Bologne (1-0), dimanche lors de la 24e journée de Serie A.

Après un mois de janvier noir, le champion en titre a retrouvé Mike Maignan dans la cage, après cinq mois d’absence, et Zlatan Ibrahimovic, qui a enfin débuté sa saison neuf mois après avoir été opéré du genou. Mais il a surtout retrouvé des jambes, une défense (quatrième match consécutif sans encaisser de but) et une âme.

Mike Maignan était au cœur de l’attention au coup d’envoi pour son retour sur les terrains, enfin débarrassé de sa blessure au mollet qui l’a éloigné des pelouses depuis septembre.

Mais le gardien des Bleus a finalement passé une soirée tranquille face à une « Dea » muselée et ce sont ses compatriotes Olivier Giroud et Theo Hernandez qui ont débloqué ce match engagé.

Sur une remise de Giroud, Hernandez a repris de volée du gauche: son missile a heurté le poteau avant d’entrer après avoir rebondi sur l’infortuné gardien de la Dea Juan Musso (26e).

Impérial au milieu de la défense bergamasque, Giroud a aussi eu l’occasion de marquer sur une reprise en pivot au-dessus (7e) et lors d’un duel perdu contre Musso (60e). Rafael Leao (37e, 69e) a aussi manqué le break mais le Portugais s’est bien rattrapé en envoyant Junior Messias signer le 2-0 en fin de match (86e).

Ibrahimovic, lancé dans le bain à la 74e minute à la place de Giroud, neuf mois après son opération, n’a pas eu l’occasion de briller. Mais il a savouré l’ovation de San Siro, heureux de retrouver enfin sa légende de 41 ans.