Le Wydad qui s’impose face à Berkane en championnat national, Lens qui enfonce Lyon en Ligue 1 ou encore le Real tenu en échec par Osasuna, malgré le retour de son attaquant vedette Benzema… Revivez en images les moments forts du week-end sportif:

FOOT. Botola: le Wydad s’offre Berkane (2-0)

Le Wydad de Casablanca s’est octroyé 3 points, en battant la Renaissance de Berkane deux buts à zéro dimanche, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 4e journée de la Botola Pro D1. Déjà en tête à la mi-temps (1-0), le Wydad a augmenté son avance en deuxième partie, faisant passer le score à 2-0.

Les Rouges ont ouvert la marque à la 11e minute avec une réalisation de Boly Junior Sambou. Ils en ont par la aggravé le score avec une réalisation de Jalal Daoudi à la 56e minute.

Au terme de cette rencontre, les Rouge et Blanc, 10 points, grimpent à la première place du classement, alors que les Oranges se maintiennent à la 14e place avec un point.

…le Hassania et le Mouloudia d’Oujda se contentent d’un nul (1-1)

Le Hassania d’Agadir et le Mouloudia d’Oujda ont fait jeu égal (1-1) dimanche au Grand stade d’Agadir, pour le compte de la 4e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Agadir a au final recollé au score après avoir souffert d’un but de retard à la mi-temps.

Lors de la dernière saison, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos à l’occasion de la 20e journée (0-0), et Oujda s’était imposé face aux Gadiris à l’occasion de la 5e journée (1-2).

La formation oujdie a ouvert la marque à la 30e minute avec une réalisation de Chouaib Faidi. Le HUSA a rattrapé le score à la 62e minute avec une réalisation de Fadi Ben Choug. Parmi les joueurs du MCO, Paul Bassene a écopé d’un carton rouge à la 90e minute.

…Et le Raja accroché par le Chabab de Mohammédia (0-0)

Le Chabab de Mohammédia et le Raja de Casablanca n’ont pas réussi à se départager (0-0) au stade El Bachir de Mohammedia, vendredi, pour le compte de la 4e journée de la Botola Pro D1.

À la suite de ce match, Mohammedia se maintient à la cinquième place du classement avec 7 points, tandis que le Raja, 3 points, grimpe à la dixième place.

L1: Lens enfonce Lyon et poursuit sa série (1-0

Dans un stade Bollaert-Delelis en ébullition, le RC Lens est venu à bout logiquement (1-0) d’une décevante équipe de Lyon, qui a concédé sa quatrième défaite consécutive, dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont largement dominé les débats mais ils sont tombés sur un excellent Anthony Lopes, qui a longtemps maintenu son équipe dans la partie avant de ne céder finalement que sur un penalty de Florian Sotoca (82e) consécutif à une main de Thiago Mendes.

L’avenir s’assombrit un peu plus encore pour l’entraîneur lyonnais Peter Bosz. Déjà sur la sellette après une médiocre huitième place la saison dernière qui a privé l’OL de compétition européenne, le Néerlandais va être encore plus sous pression puisque Lyon n’avait plus connu une telle série de défaites dans l’élite depuis 1991.

Avec seulement 13 points engrangés en neuf journées, les Gones réalisent un début de saison médiocre et pointent déjà à respectivement neuf et dix longueurs de Lorient (3e, 22 pts) et Marseille (2e, 23 pts) et à douze du leader parisien.

Liga: le Real tenu en échec par Osasuna malgré le retour de Benzema

Le Real Madrid, malgré le retour de Karim Benzema, a perdu ses deux premiers points de la saison, accroché à domicile par Osasuna (1-1) et permettant au FC Barcelone de prendre la tête de la Liga à la différence de buts à l’issue de la 7e journée.

Face à une formation basque qui n’a jamais fermé le jeu et a joué crânement sa chance, le Real a ouvert la marque par Vinicius, sur un centre rentrant mal négocié par le gardien d’Osasuna Sergio Herrera (42e).

Mais contre tout attente, le club navarrais a égalisé à la 50e minute par Kike Garcia, d’une superbe tête retournée qui a lobé le gardien ukrainien du Real, Andriy Lunin, titulaire en l’absence de Thibaut Courtois, blessé.

Karim Benzema, de retour à la compétition après sa blessure à la cuisse droite début septembre en Ligue des champions, a raté le but de la victoire en expédiant un penalty sur la barre transversale (79e). Un penalty qui avait été sifflé après visionnage de la VAR pour une faute sur le capitaine français de David Garcia, exclu sur l’action.

Avec ce précieux point arraché de haute lutte, Osasuna progresse de la huitième à la sixième place.

Bundesliga: Hoffenheim rate le podium

Hoffenheim a dû se contenter d’un match nul (1-1) dimanche après-midi à Berlin au Stade olympique contre le Hertha, et manque ainsi l’occasion de monter sur le podium du championnat d’Allemagne pour la 8e journée.

Andrej Kramaric a ouvert le score pour Hoffenheim à la 25e minute, mais le Hertha a égalisé par Dodi Lukebakio douze minutes plus tard. Le Bayern Munich reste ainsi troisième avec 15 points, alors que Hoffenheim stagne à la 5e place (14 points), un point derrière le Borussia Dortmund (15).

Italie: l’Atalanta recolle à Naples en tête, une première arbitrale

L’Atalanta a rejoint Naples en tête en battant la Fiorentina (1-0) et la Juventus s’est rassurée aux dépens du mal classé Bologne (3-0), dimanche lors d’une 8e journée marquée par le premier match de Serie A dirigé par une femme, l’arbitre Maria Sole Ferrieri Caputi.

Sassuolo a célébré par un feu d’artifice contre la Salernitana (5-0) cette première historique pour l’arbitrage italien, à sept semaines du Mondial-2022 où trois femmes feront partie des 36 arbitres principaux. L’héroïne du jour, âgée de 31 ans, s’est illustrée par un arbitrage sobre et décidé, à l’image d’un penalty accordé à Sassuolo, pour une intervention en retard d’un défenseur de Salerne, confirmé par la VAR malgré quelques contestations.

La Juventus a également enfilé les buts contre Bologne (17e) désormais entraîné par Thiago Motta, pour tourner la page d’un mois de septembre calamiteux sans le moindre succès (deux nuls et une défaite en championnat, deux revers en Ligue des champions).

Le Serbe Filip Kostic, arrivé cet été de Francfort, a ouvert la marque en inscrivant son premier but turinois d’un joli tir croisé (24e). Son compatriote Dusan Vlahovic a doublé la mise d’une tête autoritaire pour mettre fin à une disette de quatre semaines (59e).

Puis le Polonais Arkadiusz Milik a scellé cette victoire aux allures de sursaut d’une frappe puissante sous la barre (62e), après avoir déjà été à l’origine du premier grâce à une récupération digne d’un milieu défensif.

SPORT AUTO-MOTO. Rallye du Maroc : le Marocain Amine Echiguer gagne l’étape 1B (moto « Rallye 3 »)

Le Marocain Amine Echiguer a remporté l’étape 1B de la 22è édition du Rallye du Maroc dans la catégorie moto « Rallye 3 ». Echiguer a bouclé cette étape, reliant la ville d’Agadir à Tan Tan, en 4h 47min 17sec, devançant le Français Guillaume Borne (4h 54min 27sec) et l’Indien Abdul Wahid (5h 02min 55sec).

Le jeune motard marocain avait déjà été vainqueur en 2021 de la catégorie Enduro Cup Afriquia lors de sa première participation au Rallye du Maroc.

Le Rallye du Maroc 2022, 3ème manche du W2RC (World Rally-Raid Championship), a pris le départ dimanche de la ville d’Agadir, avec la participation de pas moins de 342 concurrents des quatre coins du monde.

Regroupant les catégories (auto, camion, moto…) sur des parcours différents, ce Rallye verra les compétiteurs parcourir une distance de plus de 2.316 Km, répartie sur 5 étapes.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement sportif d’envergure, qui se poursuivra jusqu’au au 6 octobre courant, se distingue par une diversité des reliefs, entre vallées, dunes, falaises et montagnes.

Le Rallye du Maroc est marqué cette année par un nouveau record en termes de participants (342), représentant 36 nationalités et 235 véhicules, soit une hausse de 25% par rapport à l’édition précédente, ce qui reflète, selon les organisateurs, l’attachement de la communauté des rallyes tout-terrain (Cross-Country) à cette importante manifestation sportive .