Le sacre du Real Madrid en ligue des champions, le succès du FUS de Rabat en Coupe du Trône ou encore la descente aux enfers du TAS de Casablanca…, revivez les moments marquants du week-end sportif en images:

FOOT. Coupe du Trône: Le FUS bat Union Touarga (3-1) et va aux demis

Le FUS de Rabat s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football (2020-2021), en battant l’Union Touarga par 3 buts à 1, en quart de finale, dimanche au complexe Moulay El Hassan. Les buts du FUS ont été inscrits par Ayoub Qasmi (30è), El Mahdi Maouhoub (45è) et Mahdi Bassel (90+4e), alors que l’unique but du club tourougui a été marqué par Saad Ait Khirsa contre son propre camp (9e).

Samedi, le Youssoufia de Berrechid (CAYB) s’est qualifié pour les demi-finales, en s’imposant sur la pelouse du Maghreb de Fès (MAS) par 2 buts à 0. Oussama Chaibi a ouvert le score pour les visiteurs à la 47 e minute, avant que son coéquipier Hamza Houssaini ne scelle le sort du match en inscrivant un second but pour le CAYB (90e+6). Les deux autres quarts seront disputés entre le Wydad et le Raja de Casablanca et entre la Renaissance de Berkane et l’AS Mansouria.

Pour le compte des quarts de finale, le FUS de Rabat croisera le fer avec l’Union Touarga dimanche au complexe sportif Prince Héritier SAR Moulay El Hassan de Rabat.

Botola Pro – D1: le Mouloudia d’Oujda s’offre la Renaissance de Berkane (2-1)

Le Mouloudia d’Oujda a pris 3 points, en battant la Renaissance de Berkane deux buts à un pour le compte de la 24e journée de la Botola Pro D1, dimanche, au stade municipal d’Oujda. En mauvaise posture avec 2 buts de retard à la fin de la première période, les Oranges n’ont pu que réduire leur retard pendant la seconde partie, et ont clos le match sur le score de 2-1.

Durant le début de cette saison, Berkane l’avait emporté contre Oujda à l’occasion de la 9e journée (1-0). Lors de la saison précédente, les Berkanis avaient surclassé les Oujdis à l’occasion de la 20e journée (3-1), et s’étaient imposés face au MCO pour le compte de la 5e journée (0-1).

L’ouverture du score pour l’équipe de l’oriental est arrivée grâce à une action de Lamine Diakite à la 23e minute, avant que l’équipe n’augmente son avance avec une réalisation d’Youssef Omari à la 30e minute. La RSB a diminué l’écart à la 64e minute avec un penalty tiré par Youssef Falhi.

Chez les joueurs du Mouloudia d’Oujda, Jalal Jayed a donné un carton jaune à Ali Haroune à la 34e minute.

À la suite de cette rencontre, Oujda demeure à la 14e place avec 25 points, tandis que la Renaissance de Berkane, 32 points, se maintient à la cinquième place.

Botola Pro – D2: le TAS replonge en division amateur

Le Tihad Athletic Sport (TAS) de Casablanca est relégué en division amateurs, au terme de la 30e et dernière journée de la Botola Pro D2 « Inwi » de football, dont les matchs décisifs en bas du tableau ont été disputés samedi.

Auteur d’un nul (0-0) sur la pelouse de l’Olympique Dcheira, le Tihad Casablanca termine à la 15e position du classement, en totalisant 34 points, ex aequo avec Chabab Atlas Khénifra et USM Oujda, mais avec un goal-average à son désavantage.

Le club casablancais accompagne le Kawkab de Marrakech à l’étage inférieur, alors que le Moghreb de Tétouan et l’Union Touarga accèdent à la première division.

Ligue des champions: le 14e sacre de l’implacable Real Madrid face à Liverpool

Éternel et insubmersible, le Real Madrid a entretenu samedi sa légende européenne en décrochant sa quatorzième Ligue des champions aux dépens de Liverpool (1-0), dominateur mais vaincu, au terme d’une finale perturbée par d’importants problèmes logistiques. Un match énorme de Thibaut Courtois dans les buts et un but de Vinicius (59e) ont suffi aux « Merengues » pour remporter une finale longtemps fermée, moins folle que les tours précédents.

Mais cette équipe a gagné « à l’arrache » toute la saison, contre le Paris Saint-Germain (0-1/3-1), Chelsea (3-1/2-3 a.p.) puis Manchester City (3-4/3-1 a.p.). A Saint-Denis, on a surtout vu les défenseurs briller, avec un beau duel entre Dani Carvajal et Luis Diaz ou un gros match d’Ibrahima Konaté, plein d’autorité mais vaincu pour sa première finale de C1.

Karim Benzema, lui, a remporté sa cinquième sur cinq. Il n’a pas marqué, un but ayant été refusé pour hors-jeu par l’arbitre français Clément Turpin (43e), mais le meilleur buteur de la C1 (15 buts) cette saison a marqué des points décisifs pour le Ballon d’Or, battant ses rivaux Mohamed Salah et Sadio Mané.

C’est la première pour les jeunes internationaux français Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. L’institution Real compte elle désormais deux fois plus de C1 (14) que son premier poursuivant au palmarès, l’AC Milan (7). La « Maison Blanche » a réinstallé son hégémonie sur l’Europe du football.

GOLF. LPGA: la Sud-Coréenne Eun-hee Ji remporte le Match-Play

La Sud-Coréenne Eun-hee Ji s’est adjugée le Match-Play du circuit nord-américain LPGA en battant en finale la Japonaise Ayaka Furue 3 & 2, dimanche à Las Vegas. La joueuse de 36 ans, 83e mondiale, remporte le sixième tournoi de sa carrière, elle qui a notamment gagné l’US Open en 2009.