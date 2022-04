La Renaissance de Berkane qui se qualifie en demi-finale de la Coupe de la CAF, le Wydad qui assure l’essentiel en quart de finale de la Ligue des champions en encore le Betis Séville qui s’adjuge la Coupe d’Espagne…, revivez les moments forts du week-end sportif en images:

FOOT. Coupe de la CAF: Berkane accède au dernier carré

La Renaissance de Berkane (RSB) a réussi le pari de surmonter sa défaite en quart de finale aller sur la pelouse d’Al-Masry de Port Saïd (2-1), en remportant par 1 but à 0 le match retour, disputé dimanche dans la soirée au Stade municipal de Berkane. La RSB a entamé idéalement son match en marquant dès la 7e minute de jeu, sur un penalty transformé par Youssef Alfahli.

Les Oranges ont mené le jeu en première mi-temps et ont créé plusieurs occasions de but, dont un ballon qui s’est écrasé sur le poteau à la 17e minute et deux occasions claires qui ont fini au-dessus de la transversale. Le collectif berkani a entamé la 2e mi-temps de la même manière et a multiplié les attaques devant des Egyptiens ayant du mal à entrer dans le match.

L’équipe d’Al-Masry est passée à la vitesse supérieure vers la fin du match pour tenter de décrocher l’égalisation, laissant derrière des espaces que la RSB n’a pas réussi à exploiter pour doubler la mise. La rencontre s’est finalement soldée sur le score d’un but à 0 pour les locaux, suffisant pour assurer la qualification des berkanis, qui continueront leur quête du deuxième titre continental de leur histoire.

Ligue des champions : Le Wydad qualifié après son nul face à CR Belouizdad

Le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football, après son nul 0-0 face aux Algériens du CR Belouizdad, en quart de finale retour, samedi au complexe sportif Mohammed V. Les Rouges poinçonnent leur ticket à la faveur de leur victoire 1 à 0, en match aller.

En quart de finale aller, samedi dernier à Alger, le Wydad de Casablanca, réduit à dix, s’était imposé sur le but de Guy Mbenza à la 46e minute.

Botola: le Difaâ d’El Jadida et le Maghreb de Fès se neutralisent

Le Difaâ d’El Jadida (DHJ) et le Maghreb de Fès (MAS) ont fait match nul (0-0) à l’occasion de la 22e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », dimanche au stade El Abdi d’El Jadida.

Le Difaâ d’El Jadida occupe, à l’issue de ce match, la 5e place avec 30 unités, tandis que le Maghreb de Fès grimpe à la 3e place du classement (31 pts).

Pour le compte de la prochaine journée de Botola, le DHJ se déplacera à Casablanca pour affronter le Raja, tandis que le MAS accueillera le Wydad de Casablanca.

Lors de la dernière saison, El Jadida avait renversé les Jaune et Noir pour le compte de la 19e journée (1-3), alors que Fès l’avait emporté face aux Jdidis à l’occasion de la 4e journée (1-2).

Ligue 1: le PSG sacré champion de France

Le Paris SG a été sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, après le match nul (1-1) face à Lens, samedi au Parc des Princes, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Le PSG s’est contenté du point qui lui manquait pour verrouiller la première place jusqu’à la fin de saison.

Les Rouge et Bleu succèdent ainsi à Lille, champion en 2021, décrochant ainsi leur huitième titre de Ligue 1 depuis 2013 et égalisant le record détenu jusqu’à présent par Saint-Etienne.

Le but des Parisiens a été inscrit par l’Argentin Lionel Messi à la 68e minute de jeu, son quatrième but en Ligue 1. Les visiteurs ont égalisé par le biais de Jean vingt minutes plus tard.

Calcio: Naples s’incline devant Empoli

Naples voit s’envoler toujours plus ses rêves de scudetto après s’être sabordé à Empoli 3-2, dimanche lors de la 34e journée de Serie A.

La défense napolitaine a complètement sombré lors des dix dernières minutes, offrant aux Toscans (14e) leur premier succès depuis décembre (déjà contre Naples), après seize matches sans victoire.

Le latéral Kevin Malcuit a d’abord perdu un ballon qui a permis à l’Empoli de revenir à 2-1 par Liam Henderson (80e) puis son gardien Alex Meret s’est fait contrer juste devant sa ligne par Andrea Pinamonti sur le 2-2 (83e).

Le même Pinamonti, euphorique, s’est ensuite jeté (88e) pour conclure un improbable retournement de situation qui laisse le Napoli à cinq points de l’Inter Milan (1er) et quatre de l’AC Milan (2e), avec un match de plus à jouer pour les deux formations milanaises.

Premier League: Chelsea assure l’essentiel face à West Ham

Chelsea a assuré l’essentiel en s’imposant face à West Ham (1-0) en toute fin de rencontre, dimanche lors de la 34e journée de Premier League, conservant ainsi sa troisième place (65 pts) avec une avance confortable sur Arsenal (60) et Tottenham (58).

Les ouest-Londoniens, qui attendent toujours l’identité de leur repreneur après la revente forcée du club en conséquence de la guerre en Ukraine, ont dominé la confrontation, mais ont dû attendre d’être à onze contre dix, après l’exclusion du défenseur des Hammers Craig Dawson, pour prendre l’avantage. Un déboulé de Marcos Alonso et un centre parfait ont finalement permis à Christian Pulisic de marquer le but de la victoire (90e, 1-0).

West Ham reste ainsi à la septième place, alors que les champions d’Europe en titre pourront préparer à tête reposée la finale de la FA Cup le 14 mai contre Liverpool.

Copa del Ray: le Betis Séville remporte le titre face à Valence

Le Betis Séville a remporté la 3e Coupe du Roi de son histoire samedi au stade de la Cartuja à Séville aux tirs au but contre le Valence CF (1-1 a.p., 5-4 t.a.b.). Le Betis Séville succède ainsi au FC Barcelone au palmarès.

Les Andalous ont ouvert la marque dès la 11e minute grâce à un but de la tête de Borja Iglesias et Hugo Duro a égalisé à la demi-heure de jeu d’un joli ballon piqué, avant que les deux formations ne se dirigent vers la prolongation et les tirs au but, scellées par une ultime réalisation du jeune Juan Miranda pour le Betis.

Avec ce succès, le Betis Séville, 5e de Liga à la lutte pour les places européennes, est désormais assuré de disputer la Ligue Europa l’an prochain.

BOXE. Tyson Fury conserve sa ceinture WBC des lourds

Tyson Fury a conservé sa ceinture WBC des poids lourds en venant à bout de Dillian Whyte par KO au sixième round, au terme d’un combat présenté comme le dernier de la carrière du « Gipsy King », samedi au mythique stade Wembley à Londres.

Fury, 33 ans, a eu raison de son compatriote britannique de 34 ans. La superstar de la boxe mondiale, qui a assuré qu’il prenait sa retraite à l’issue de ce choc, porte ainsi son invincibilité à 33 combats (un nul). Le temple du football anglais a été le théâtre d’un grand moment de boxe, le premier combat de Fury dans son pays depuis 2018. Dans une confrontation hachée, Fury a progressivement épuisé son challenger avec une boxe intelligente à défaut d’être flamboyante. Mais un uppercut d’une puissance monumentale a finalement fait valser Whyte vers la fin du 6e round.

Le challenger a réussi à se relever avant de tituber dans les bras de l’arbitre qui a mis fin au combat. « Je devais au public anglais un combat à Wembley. Maintenant, c’est fait. Je pense que c’est le rideau de fin pour le Gypsy King. Et quelle manière de partir », a-t-il déclaré à la fin de la confrontation.

GOLF. la Japonaise Hataoka s’adjuge l’Open de Los Angeles

Leader depuis la veille, la Japonaise Nasa Hatoka, 23 ans, a remporté l’Open de Los Angeles, son 6e titre sur le circuit nord-américain LPGA, dimanche au terme du 4e tour. Avec un total de (1-5) Hataoka s’impose sans trembler avec cinq coups d’avance sur l’Australienne Hannah Green.

Dimanche compliqué, en revanche pour Céline Boutier qui rend une dernière carte de 70 (-1) pour terminer à une 14e place finale à -4. Pauline Roussin-Bouchard L’autre Française du cut, Pauline Roussin-Bouchard, achève sa semaine à la 35e place finale au-dessus du par (+1), après un dimanche à oublier (+3).