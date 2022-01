Coup de massue pour l’Algérie: le champion d’Afrique en titre quitte piteusement la CAN dès le premier tour, encore battu par la Côte d’Ivoire (3-1), jeudi à Douala. Le Tunisie, battue par la Gambie, se qualifie en en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes. Revivez en images les moments forts de la dernière journée de la phase des poules:

Les Fennecs sortent par la petite porte

L’Algérie, tenante du titre, a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après sa défaite contre la Côte d’Ivoire (3-1), jeudi à Douala. Déjà tenue en échec par la Sierra Leone (0-0) puis battue par la Guinée équatoriale (1-0), l’Algérie termine dernière du groupe E de la CAN avec un seul point au compteur. La Côte d’Ivoire, qui affrontera l’Égypte en 8e de finale, s’est imposée sur des buts de Franck Kessié (22e), Ibrahim Sangaré (39e) et Nicolas Pépé (54e). L’Algérie a réduit le score par Sofiane Bendebka (74e).

Champions d’Afrique en 1990, les « Fennecs » avaient aussi été éliminés au premier tour à la CAN suivante, en 1992 au Sénégal, avec déjà une défaite contre la Côte d’Ivoire (3-0), qui avait terminée championne d’Afrique. Arrivée invaincue au Cameroun, l’Algérie a poussé jusqu’à 35 matchs sa série d’invincibilité avant de s’incliner deux fois. Le prochain grand rendez-vous de la sélection dirigée par Djamel Belmadi est en mars pour les barrages de la Coupe du monde, dont le tirage au sort a lieu dimanche à Douala.

La Guinée équatoriale assure

La Guinée équatoriale a validé jeudi son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations pour la troisième fois de son histoire… en autant de participations (quart de finale en 2012, demi-finale en 2015). Un court succès contre la Sierra Leone (1-0) lui a suffi pour terminer deuxième du groupe E, derrière la Côte d’Ivoire et devant son adversaire du jour, qui ne figurera pas parmi les meilleurs troisièmes et est éliminé. L’unique but de la rencontre a été signé par Pablo Ganet (38e). La Sierra Leone a terminé le match à dix après l’expulsion de Kwame Quee (90e).

La Gambie qualifié, la Tunisie de justesse

La Gambie, qui participe à sa première CAN, poursuit son aventure surprenante dans le tournoi en terminant deuxième du groupe. Contre la Tunisie, les Gambiens ont fait parler leur magie: globalement dominés par les « Aigles de Carthage », ils ont inscrit l’unique but de la rencontre par Ablie Jallow, auteur d’une demi-volée splendide qui s’est logée dans la lucarne (90e+3).

Avant cela, les Tunisiens auraient pourtant pu prendre l’avantage, mais Seifeddine Jaziri a vu son penalty arrêté par Gaye (45e+1), le gardien gambien. Les Tunisiens ont donc manqué un penalty dans chacun de leurs trois matches…

Dans la foulée, l’exclusion du gardien remplaçant de la Tunisie Farouk Ben Mustapha (45e+3) a ajouté de la confusion au match. A force de dominer sans marquer, les Tunisiens ont été punis. Il faut dire qu’ils étaient privés pour ce match de douze joueurs, positifs au Covid-19, dont leur star Wahbi Kazri.

La Mali atomise la Mauritanie

Le Mali a assuré un succès tranquille face à la Mauritanie (2-0) et termine en tête de la poule. Les Aigles maliens se sont montrés efficaces en ouvrant le score dès la 2e minute par le Lensois Massadio Haidara, d’une reprise croisée au second poteau après un centre venu de la droite (1-0, 2e). Les joueurs du Mali ont ensuite nettement dominé le match face à l’adversaire le plus faible du groupe.

Les Mourabitounes ont tenté de réagir mais sont restés trop mous. Les Maliens ont de nouveau frappé en tout début de seconde période. Ibrahima Koné a transformé un penalty obtenu par Moussa Doumbia et permis aux siens de faire le break (2-0, 49e). La Mauritanie termine dernière de ce groupe F sans point, sans but marqué. Avec ses deux réalisations, le Mali termine premier invaincu avec 7 points comme la Gambie mais surtout une courte meilleure différence de but.