Les sélections marocaine et argentine de futsal se sont confrontées deux fois cette semaine à Rabat. Si le Maroc a réussi à s’imposer lors de la première rencontre, il a perdu la seconde.

Le Maroc s’est incliné vendredi soir devant la sélection nationale de l’Argentine de futsal. Le match amical, disputé au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, s’est soldé par le score de 2 buts à 3. Saad Knia et Anas El Ayyane sont les auteurs des deux buts marocains, alors que Cuello Juan, Geraghty Andres et Bolo Lucas ont inscrit les trois buts de l’Argentine.

Les deux sélections se sont aussi confrontées une première fois la veille, jeudi 7 avril, toujours à Rabat. La sélection nationale avait réussi à s’imposer cette fois face à son homologue argentine, sur le score de 4 buts à 3. Les buts marocains ont été inscrits par Anass El Ayane, auteur d’un doublé, Soufiane Bourite et Khalid Bouzid.

Ces rencontres amicales ont été programmées, selon la Fédération royale marocaine de football, dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour les prochaines compétitions de futsal.

📸Take a look back to the second Futsal friendly game against Argentina!#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ZfI3MGpCSe

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) April 9, 2022