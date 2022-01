Diminués par le Covid-19, les Aigles de Carthage ont éliminé le Nigeria, une équipe invaincue à l’issue du premier tour. Le Burkina Faso est, lui, venu à bout du Gabon (1-1, tab : 7-6 ) et retrouve les quarts de la CAN après cinq ans d’absence. Revivez en images les moments forts des matchs de dimanche:

Le Burkina Faso élimine la Gabon

Le Burkina Faso est le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après sa victoire aux tirs au but contre le Gabon (1-1, 7 t.a.b. à 6), dimanche à Limbé. Bertrand Traoré a ouvert la marque pour le Burkina Faso à la 28 e minute de jeu, avant que Bruno Ecuele Manga n’égalise (90e, c.s.c).

Les deux équipes ne se sont pas départagées au terme du temps réglementaire et des prolongations et ont eu recours aux tirs au but, un exercice qui a tourné à la faveur du Burkina Faso. Les Gabonais ont été réduits à dix après l’expulsion de Sidney Obissa (67 e ).

La Tunisie surprend le Nigeria

Après un premier tour parfait le Nigeria s’est fait éliminer en huitièmes de finale par la Tunisie, passée par le repêchage et diminuée par le Covid, dimanche à Garoua. Rien ne sert de gagner ses trois matchs du premier tour si c’est pour chuter dès le début de la phase à élimination directe, contre une Tunisie qui elle n’avait gagné qu’un match.

C’est elle qui affrontera le Burkina Faso en quart de finale, le 29 janvier, en position de favori, après ce match maîtrisé, alors qu’il lui manquait de nombreux joueurs positifs au Covid-19. Bombardés favoris pour la variété de leur jeu offensif, les « Super Eagles » ont déçu. Ils ont perdu le duel aquilin contre les « Aigles de Carthage », qualifiés comme meilleurs troisièmes après deux défaites.

Une magnifique frappe de Youssef Msakni, sur laquelle Maduka Okoye n’a pas eu la main assez ferme (47e), a suffi aux Tunisiens. Le Nigeria a réagi, mais Augustine Eguavoen a eu le coaching malheureux. Alex Iwobi, entré en jeu à la place de Kelechi Iheanacho, a été exclu cinq minutes plus tard.