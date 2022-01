En Premier League, Hakim Ziyech a signé dimanche un but d’anthologie contre Tottenham. En championnat néerlandais, Noussair Mazraoui a, lui, offert la victoire à l’Ajax Amsterdam face au PSV Eindhoven.

Hakim Ziyech a joué l’un de ses meilleurs matches avec Chelsea, dimanche contre Tottenham, pour le compte de la 23e journée de Premier League, a affirmé l’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel. « C’était absolument l’un de ses meilleurs matchs aujourd’hui, il a été très fiable », a assuré le technicien allemand suite à la victoire de Chelsea contre les Spurs (2-0). Ziyech a été à l’origine de l’ouverture du score d’une frappe splendide qui n’a laissé aucune chance au gardien de Tottenham et de l’équipe de France, Hugo Lloris.

« C’était un très beau but en fait, la construction était bonne, le geste final était brillant », a commenté Tuchel, se disant « très heureux » pour Ziyech qui a marqué un but « très important » et qui « mérite » cette performance.

Aux Pays-Bas, dimanche toujours, c’est un autre international marocain qui s’est illustré. Il s’agit de Noussair Mazraoui qui a propulsé son équipe, l’Ajax Amsterdam, au sommet du classement au détriment du PSV Eindhoven.

Les deux équipes étaient à égalité d’un but partout, mais l’Ajax Amsterdam a trouvé à nouveau le chemin des filets grâce à une frappe forte en plein axe de Noussair Mazraoui de l’extérieur de la surface de réparation (2-1, 74e).

L’Ajax a donc réalisé une belle opération avec ce succès doublant son adversaire du jour, ancien leader, de deux points, au terme d’un match très disputé.