Après le faux pas de l’Algérie et de l’Egypte, c’est au tour de la Tunisie de louper son entrée en s’inclinant face au Mali. Les Ivoiriens, eux, se sont imposés sans forcer mettant ainsi la pression sur l’Algérie. Revivez en images les moments forts de cette journée:

Mali-Tunisie: fin de match prématurée, chaos et polémique

Scénario ahurissant à la Coupe d’Afrique des nations: la 90e minute de Mali-Tunisie (1-0) n’est pas terminée que l’arbitre siffle les trois coups finaux, provoquant la colère des Tunisiens, qui refuseront de reprendre la rencontre, mercredi à Limbé. L’arbitre zambien Janny Sikazwe risque bien d’entrer dans la légende du foot africain… La Tunisie elle risque une sanction pour avoir refusé de reprendre le match.

Sikazwe a par deux fois arrêté le match trop tôt, et quand le quatrième arbitre est revenu sur la pelouse pour réparer l’erreur, seuls les Maliens étaient présents, les Tunisiens refusant de jouer les ultimes secondes de temps réglementaire et l’hypothétique temps additionnel.

Après avoir sifflé une première fois, à la 85e minute, face à la vive réaction du banc tunisien lui expliquant qu’il restait encore beaucoup de temps pour égaliser, le Zambien a semblé transformer cet arrêt en pause fraîcheur, comme pour masquer sa méprise. Puis il donne un dernier coup de sifflet à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Cette fois c’est toute la délégation tunisienne qui explose de rage.

Les Eléphants assurent sans forcer

La Côte d’Ivoire n’a pas forcé son talent pour ouvrir sa campagne dans le Groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) par une courte victoire, logique mais décevante, contre la Guinée équatoriale (1-0), mercredi à Douala. Les Eléphants, plus forts sur le papier et parfaitement organisés par leur entraîneur français Patrice Beaumelle, ont dû leur salut à un joli but de Max-Alain Gradel (5e), l’ancien joueur de Toulouse et de Saint-Etienne, sur un tir puissant du droit, en tout début de match, après un ballon perdu, puis récupéré, puis mal relancé par la défense guinéenne.

Vainqueurs de la CAN en 2015, les Ivoiriens étaient privés de leur gardien numéro 1, Sylvain Gbohouo, testé positif au Covid-19, mais pouvaient compter sur un trio d’attaque haut de gamme: à droite, Gradel, qui évolue aujourd’hui en Turquie à Sivasspor, à gauche, l’ex-Lyonnais aujourd’hui à Burnley Maxwel Cornet, et l’actuel meilleur buteur de la Ligue des champions (10 buts en 6 matches), Sébastien Haller (Ajax).

La Gambie bat la Mauritanie (1-0)

La sélection gambienne de football s’est imposée face à son homologue mauritanienne sur le score de 1 but à 0, mercredi soir au stade de Limbé, lors de la 1ère journée (groupe F) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football.

Ablie Jallow a offert la victoire aux Gambiens (10è), qui signent leur première participation dans une phase finale de la CAN. Au terme de cette journée, le Mali et la Gambie sont en tête avec 3 points, devant la Tunisie et la Mauritanie (0 pt).