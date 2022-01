L’Égypte et le Nigeria se sont imposés, mercredi, face au Soudan et à la Guinée-Bissau dans les derniers matches du groupe D. Les Pharaons se qualifient enfin pour les huitièmes de finale tandis que les Super Eagles continuent d’impressionner. Revivez en images les moments forts de la journée du mercredi:

Carton plein pour le Nigeria

Le Nigéria a signé mercredi une troisième victoire consécutive contre la Guinée-Bissau (2-0), à Garoua, lors de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2022. Les Nigérians, auteurs d’un parcours sans faute, se sont imposés grâce à des buts marqués par Umar Sadiq (56e) et William Troost-Ekong (75e).

A l’issue de cette journée, le Nigéria, déjà qualifié pour les huitièmes, termine leader avec 9 points, devant l’Egypte qui a validé son ticket pour le prochain tour en battant le Soudan (1-0). Avec 1 point chacun, la Guinée Bissau et le Soudan sont éliminés.

L’Égypte assure l’essentiel et se qualifie

L’Égypte a assuré sans trembler sa place en huitièmes de finale en dominant le Soudan (1-0), trop limité pour résister à la bande à Salah, mercredi à Yaoundé à la Coupe d’Afrique des nations. Mais les Pharaons terminent deuxièmes derrière le Nigeria, qui a battu la Guinée Bissau (1-0) et se préparent un potentiel huitième de finale choc contre le vainqueur du groupe E, qui pourrait être la Côte d’Ivoire.

Le but égyptien est signé Mohamed Abdelmoneim (35e), mais le capitaine égyptien Mohamed Salah est resté la star du match, acclamé par la belle affluence du stade Ahidjo même quand il est parti tirer un corner (71e). Le public a ronronné de plaisir à chaque action de la star de Liverpool, quand il a manqué d’un souffle une passe en petit-pont (18e) ou quand a mis le feu dans la défense sur ses dribbles, provoquant une belle parade de Mohamed Mustafa (60e).

Après les stades vides des premiers jours de compétition, les autorités camerounaises ont libéré les fonctionnaires et les élèves pour tous les après-midi de la CAN et les forces de l’ordre généreusement « ouvert » les grilles, le stade se remplissant en cours de match.