Après le match exceptionnel hier des Lions de l’Atlas face aux Diables rouges de la Belgique, l’entraîneur marocain Walid Regragui a exprimé sa satisfaction mais aussi ses craintes pour la suite de la Coupe du monde de football au Qatar.

« Je suis satisfait, mais on sait où on va. Le problème dans ce genre de compétition, entre faire le spectacle et gagner et atteindre ses objectifs, il faut choisir. Nous, on a choisi, en tant que Marocains, on a un bloc-équipe très cohérent, c’est difficile de nous bouger, tout le monde travaille. Avec les joueurs de qualité qu’on a, on sait qu’à tout moment on peut faire quelque chose de grand. C’est l’apanage des grandes équipes, on ne dit pas qu’on est une grande équipe mais en tout cas je l’ai toujours dit à cette coupe du monde on sera difficile à battre », a déclaré Walid Regragui au micro de Bein après le match Maroc-Belgique qui s’est conclu dimanche par une victoire des Lions de l’Atlas 2-0.

« Maintenant, le problème qu’on va avoir, c’est qu’on a beaucoup de blessés… Est-ce que ça va nous permettre de passer le cap? », s’inquiète l’entraîneur de l’équipe nationale de football, en rappelant que le public marocain, intensément présent dans les tribunes, avait joué un grand rôle dans leur réussite.

« Vous avez joué à domicile, l’ambiance était énorme », lui dit le journaliste. « Exactement. Ceux qui ne connaissent pas le Wydad ou le Raja, (ne savent pas que) venir gagner à Casablanca c’est compliqué. Ils (les supporters) sont tous venus, ils aiment leur pays, ils nous ont aidés et je pense que sans eux nous n’aurions pas fait cette performance », s’enthousiasme Regragui.

Concernant l’absence du gardien de but Yassine Bono, la décision de placer plutôt Munir s’est faite à la dernière minute. « Il a pris un coup contre la Croatie, il était incertain, on a essayé jusqu’au dernier moment, après l’échauffement juste avant le match, il ne s’est pas bien senti, il a eu l’honnêteté de laisser sa place à quelqu’un d’autre. Si on rentre dans mon équipe, il faut être à 100% et Yassine l’a bien compris et il a laissé sa place à Munir qui a fait un super match aujourd’hui », commente l’entraîneur.