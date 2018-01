Vidéo. Vaincu par le Villareal, le Real Madrid peine à se relancer

Le Real Madrid a chuté samedi à domicile contre Villarreal (1-0), enchaînant son troisième match consécutif sans succès en Championnat d'Espagne depuis sa déroute contre Barcelone lors du Classico.

Les Merengue, avec une attaque très maladroite devant le but, se sont inclinés dans les ultimes instants de la rencontre sur un but de Fornals à la 87è.

Le Real compte déjà 16 points de retard sur le leader barcelonais. Zidane ne se fait d'ailleurs plus d'illusion sur les chances de conserver le titre espagnol.

"On peut penser, et c'est vrai, que la Liga c'est fini, mais on s'en fiche", a lancé mardi le technicien français, déjà focalisé sur les deux objectifs restants: la Coupe du Roi et la Ligue des champions.

Quatrième de Liga, le Real va désormais se concentrer sur la Ligue des champions.