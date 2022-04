Lors d’une émission télévisée algérienne, un journaliste a émis la théorie selon laquelle Jamel Debbouze serait derrière l’élimination des Fennecs de la prochaine coupe du monde.

Non, ce n’est pas une blague! Un journaliste algérien a récemment déclaré sur un plateau de la chaîne El Bilad, que selon lui, l’humoriste marocain Jamel Debbouze était derrière la défaite de l’équipe nationale algérienne, le 29 mars dernier lors du match décisif Algérie-Cameroun en barrage retour du Mondial 2022.

Après le coup de sifflet final qui avait donné aux Lions indomptables leur ticket pour le Qatar, de nombreux supporters algériens avaient remis en cause l’arbitrage du Gambien Bakary Gassama. Ce dernier aurait, selon eux, donné l’avantage à l’équipe adverse.

Cette histoire n’en finit pas d’alimenter des polémiques. Au tour de ce journaliste algérien d’accuser un humoriste d’être la cause de la défaite des Fennecs. « Au Maroc, il y a un intermédiaire et c’est Jamel Debbouze, le comédien. C’est un intermédiaire dans l’affaire de Gassama », déclare-t-il sur un air de complot dans l’extrait vidéo partagé ci-dessus.

Lire aussi : Foot: le Cameroun bat l’Algérie (2-1 a.p.) à la dernière seconde et se qualifie pour le Mondial

Et d’ajouter face aux regards circonspects des autres participants: « Si l’affaire était si simple, la FIFA aurait pris une décision dans les plus brefs délais. Il ne faut pas jouer avec un dossier comme celui-là ».

« Que vient faire Jamel Debbouze, artiste et comédien, dans cette affaire? », l’interpelle un confrère.

« Ce n’est pas moi qui fais le Marrakech du rire! Le monsieur a l’habitude de s’assoir avec le roi, Lekjaâ, il est influent, vit à Paris et Gassama a des relations en France. C’est-à-dire… Je ne suis pas spécialiste de ces sujets là, mais j’ai des informations », répond-t-il, dans un discours plein d’insinuations.