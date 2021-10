Retenez bien ce nom: Zayn Ali Salmane. Il vient d’intégrer l’école de football du club londonien l’Arsenal et il s’agit du plus jeune joueur de l’histoire du football.

Car, ce prodige en herbe du ballon rond qui va toujours à la crèche est âgé d’à peine 4 ans, mais a du talent à revendre.

Fan des Gunners, Zayn a exprimé, dans un reportage diffusé sur la mythique chaîne britannique la BBC, son souhait de porter, un jour, les couleurs du club qu’il porte dans son coeur. C’est désormais chose faite!

The four-year-old footballer scouted by Arsenal while still at nursery https://t.co/yHh8ZcAHCq

— BBC News (UK) (@BBCNews) October 21, 2021

« La manière avec laquelle il tape le ballon, c’est trop fort pour quelqun’un de son âge », souligne admiratif Stephen Dean, l’agent recruteur du futur joueur du célébrisime club londonien. Un Messi en devenir?