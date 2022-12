Ramzi Boukhiam devient le premier Marocain, africain du Nord et arabe à intégrer l’élite mondiale du surf, en se qualifiant au Championship Tour 2023, la plus prestigieuse compétition de surf au monde.

Ramzi Boukhiam dans le top 10 du « Challenger Series » accompagné de son emblématique coach Aziz Bouchga, décroche sa qualification au Championship Tour 2023, la plus prestigieuse compétition du championnat mondial de surf, la World Surf Ligue WSL.

« Cela fait dix ans que j’ai commencé ma carrière en Pro Junior et que je participe aux WSL Qualifier series. Ceci prouve que si vous travaillez dur, vous pouvez toujours y arriver (…) je suis très fier du travail que j’ai accompli et de montrer à la nouvelle génération marocaine que nous avons ce qu’il faut pour réussir. Le message que je voudrais envoyer est qu’il faut toujours garder espoir et y croire. Je l’ai fait pour moi et pour tous les jeunes surfeurs marocains » a déclaré le champion de surf Marocain.