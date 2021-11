La scène surréaliste a fait le tour de la Toile. On y voit un algérien aspergeant le terrain d’eau bénite afin de conjurer un sort jeté par des soi-disant marabouts Burkinabé.

Le match opposant l’Algérie au Burkina Faso s’est soldé par un nul (2-2) hier soir au Stade Mustapha-Tchaker de Blida, une ville située à 40 Km d’Alger. Mais la qualification des Verts a été éclipsée par des soupçons de «magie noire» et de «sorcellerie».

Le staff algérien a, en effet, soupçonné les Burkinabé «d’avoir pratiqué de la magie noire sur la pelouse de Blida», écrit le média spécialisé Onze Mondial.

«Les Étalons prospecteraient auprès de deux marabouts qu’ils ont amenés avec eux en Algérie. Tous deux auraient comme mission d’entrer en possession d’un, ce qu’ils appellent, grigri, permettant à la troupe de Kamou Malo de surpasser Riyad Mahrez et ses partenaires», détaille même le site d’information dzairdaily.

L’équipe d’Algérie a alors décidé de faire appel à un «exorciste» pour conjurer le sort, explique un journaliste local. L’homme a aspergé le terrain de l’eau du roqia (eau bénite).

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an « exorcist » (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG

— Walid Ziani (@bylka613_) November 16, 2021