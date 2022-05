Sofac, entreprise de référence dans le crédit à la consommation et acteur du leasing, a rendu hommage, lors d’une cérémonie organisée hier à Casablanca, le champion Aziz Yachou, qui a brillamment porté ses couleurs lors de la 36e édition du Marathon des Sables en décrochant la troisième place.

Entreprise de référence dans le crédit à la consommation et acteur du leasing, Sofac a organisé hier, jeudi 19 mai, à son siège à Casablanca, et en présence du Comité de direction, une cérémonie en l’honneur du champion Aziz Yachou.

Originaire de Zagora et âgé de 28 ans, l’athlète à temps plein a réussi à s’affirmer lors de cette 36e édition du Marathon des Sables, en finissant à la 3e place au classement général sous les couleurs de Sofac. L’année dernière, il était arrivé 4e au terme de la compétition.

A travers le soutien apporté au Marathon des Sables, Sofac veut partager les valeurs qu’elle a toujours véhiculées, à savoir la performance, la passion, l’humilité et le dépassement de soi.

«Aziz Yachou est arrivé troisième pour sa deuxième participation à cette compétition. Sofac est fier de ce partenariat. On félicite notre champion que nous allons continuer à soutenir. C’est très important pour Sofac de se faire relai du monde sportif», souligne Khalid Dbich, DG délégué de Sofac, qui a remis un chèque au vainqueur.

De passage au Maroc, Patrick Bauer, fondateur de la compétition, a manifesté sa joie de participer à cette cérémonie: «Je suis très content de retrouver la famille du Marathon des Sables. Aziz Yachou est un jeune athlète qui possède un super état d’esprit. J’adore son côté humain. Il y a des gens qui méritent qu’on s’intéresse plus à eux et qu’on les encourage. Je suis très content que Sofac nous ait fait confiance ».

De son coté, Aziz Yachou a remercié Sofac et les différents partenaires, promettant de s’entraîner rigoureusement pour décrocher la première place du podium lors de la prochaine édition.

944 participants, de différentes nationalités, ont pris part du 25 mars au 4 avril 2022 à la 36e édition du Marathon des Sables. Ces athlètes ont effectué une course d’endurance extrême en six étapes, depuis Timgaline, dans la province de Tinghir, jusqu’à Merzouga.

Pour rappel, le Marathon des Sables est une course à pied, ouverte aux athlètes, par étapes, en autosuffisance alimentaire et en allure libre sur une distance de 250 kilomètres. Chaque coureur est obligé de porter son équipement et sa nourriture.