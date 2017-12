Vidéo. Rugby: le Maroc écrase l'Algérie et remporte la coupe maghrébine

La sélection marocaine de rugby a largement dominé son homologue algérienne sur le score sans appel de 20 à 13, samedi au Stade Municipal d'Oujda, en match comptant pour la finale de la 2ème édition du Tri-Nations maghrébin de rugby 2017.

Auteurs de deux essais face aux Algériens, les Nationaux qui évoluent dans l'Africa Gold Cup (Zone A) sont parvenus ainsi à conserver leur titre après avoir remporté la première édition qui avait eu lieu en 2016 à Oran (Algérie).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique de la sélection nationale, Mohamed El Maatouk a relevé que les Nationaux ont bien respecté la tactique du jeu ce qui leur a permis de prendre le dessus sur l'équipe adverse, notant que cet exploit n'est pas le fruit du hasard, mais vient couronner les efforts déployés par le staff technique et les joueurs (locaux et internationaux) dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 24 ans.

Il a également estimé que le travail de base et à long terme demeure indispensable pour développer le sport national et former des porte-étendards capables de porter haut les couleurs nationales.

Pour sa part, le joueur Hanouf Chouaib, a fait savoir que le niveau technique de la partie était très disputé, d'autant plus que les deux équipes optent pour presque le même style de jeu, notant que cette nouvelle consécration vient confirmer le niveau très élevé de l'équipe nationale.

Le Tri-Nations maghrébin de rugby, organisé conjointement par la Fédération royale marocaine de rugby et Rugby Afrique et World Rugby, s'est déroulé en trois matches, dirigés par cinq arbitres de renommée internationale.

En match d'ouverture la sélection marocaine du ballon ovale a surclassé le XV tunisien sur le score de 17 à 16, alors que les Algériens ont également battu, en deuxième match, les Tunisiens sur le score de 36 à 13.