Deux chanteuses de Raï, Soma et Dina, ont tourné ce clip à Marrakech. Les deux grandes stars du football international (Ronaldo et Messi) y sont abondamment cités. Le tube a été vu plus de 20.000 fois en moins de 48 heures et a même été partagé par le boxeur marocain Mohamed Rabii.

Voir le clip sur Sport24info