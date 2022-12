Le sélectionneur national, Hoalid Regragui a tenu une conférence de presse ce mardi 13 décembre, la veille du match opposant les Lions de l’Atlas aux Bleus en demi-finale de la Coupe du monde 2022.

« Je l’ai dit au début, notre rêve c’est de gagner la coupe du monde, plus on avance et plus on est proche de notre rêve, on va se battre demain pour aller plus loin », a déclaré le sélectionneur Hoalid Regragui devant les journalistes présents lors de la conférence de presse avec la présence d’Ilias Chair.

Interrogé sur la star des Bleus, Kylian Mbappé, Hoalid Regragui a souligné que s’il « y a un joueur qui le connaît mieux que moi c’est bien Achraf (Hakimi) ». »On ne va pas mettre plus de choses tactiques. Il n’y a pas de Kylian (…) Achraf est à 200%, il est surmotivé pour battre son copain », a-t-il déclaré.

« On a confiance et on n’est pas fatigué. On ne peut pas être fatigués lors d’une demi-finale de Coupe du monde », a souligné le coach, affirmant que « si on perd je ne dirai pas qu’on a réussi, on est dans les quatre meilleures équipes du monde, on n’est pas arrivé par hasard et on a notre mot à dire demain pour arriver en finale ».

Quant aux blessures au sein de l’Équipe nationale, le sélectionneur est resté vague affirmant « qu’on verra demain qui est prêt et qui est à 100% pour jouer le match ». Très confiant, Hoalid Regragui a conclu en affirmant « être capable d’aller plus loin (…) on a envie de rentrer dans l’histoire pour le Maroc, pour l’Afrique et pour le Maghreb.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas affrontent les champions du monde en titre, la France, le mercredi 13 décembre à 20h (heure marocaine).