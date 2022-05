City Club fêtera, le 31 mai 2022 et en grande pompe, son 8e anniversaire. Le groupe, qui ouvre son 41e club, s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire en créant sa franchise avec à la clé plus de 100 nouveaux clubs de proximité.

Tant d’années de passion pour le sport et toujours autant d’engouement. City Club n’a jamais eu autant de succès. Plus de 200.000 clients en huit ans. Le groupe, qui emploie actuellement 1.000 salariés, ouvre un 41e club. Et pour fêter son 8e anniversaire, la chaîne de centres de fitness et de remise en forme opère une révolution en lançant officiellement sa franchise.

A la clé, la création de 100 nouveaux clubs de proximité, annonce le PDG du groupe, Jonathan Harroch. Un projet mûrement réfléchi puisque le groupe a réalisé une étude préalable ayant permis de recenser pas moins de 450 demandes de franchise.

«Le franchisé pourra s’appuyer sur une expertise sérieuse et pourra développer en toute sérénité ses établissements», précise-t-il.

Avec 130 unités ouvertes à fin 2023, le groupe City Club fera partie des leaders mondiaux en termes de nombre d’antennes.

Jonathan Harroch entend même présenter son expérience marocaine au Salon de la franchise en France. La révolution est désormais enclenchée.