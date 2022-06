La première édition du Tamuda Bay Eco Triathlon s’est déroulée les 27, 28 et 29 mai, à Mdiq, dans la joie et la bonne humeur. Un événement qui donne le coup d’envoi à la saison des triathlons au Maroc après deux années d’inactivité dues à la pandémie. Reportage.

Le week-end des 28 et 29 mai, environ 500 participants originaires de 12 pays (Maroc, Tunisie, Égypte, France, Espagne, Portugal, Allemagne, Etats-Unis, Canada, Corée du Sud, Irlande et Pologne) ont pris part à la première édition du Tamuda Bay Eco Triathlon (TBET). Une course populaire qui a connu un grand succès, en mettant en avant des valeurs nobles telles que le respect de l’environnement et la passion du sport.

« Nous sommes heureux de retrouver cette belle communauté des triathlètes et d’initier la reprise des triathlons au Maroc après deux ans de pandémie », s’est réjoui Otmane Benhlima, directeur de ce premier triathlon écologique au Maroc.

Concrètement, le TBET a pris les devants avec des initiatives éco responsables: dossards biodégradables, panneaux en bois recyclé, gobelets biodégradables, zéro bouteille d’eau en plastique dans les ravitos, balises cousues mains, collaborations avec les acteurs locaux, stands de produits régionaux…

Cet esprit «Eco Friendly» et cette «positive attitude», SVR, la marque dermo-cosmétique, partenaire de l’événement, les a appliqués sur le terrain en organisant une opération de ramassage des déchets sur la plage de Mdiq.

«C’est une façon de donner l’exemple aux jeunes générations, de les sensibiliser et leur donner une certaine éducation en amont par rapport à cette cause environnementale», a souligné Radia Benabdeljalil, responsable formation du groupe SVR.

Forts de leurs 60 ans d’expertise dans les soins dermo-cosmétiques, les laboratoires SVR donnent ainsi un aperçu de leur champ d’action en faveur de l’environnement. Un engagement fort que l’on retrouve dans les gammes de produits SVR pour toute la famille avec des formules clean et éco responsables.

Dans la lignée du TBET, on notera que les laboratoires SVR sont aussi partenaires éco responsables du désormais célèbre raid solidaire 100% féminin, Sahraouiya.

Et l’enseigne compte bien continuer à s’investir dans ce genre d’événements. «La cause environnementale fait partie des engagements de SVR depuis un moment. L’esprit “bien dans ma peau” promu par SVR ne se limite pas à l’aspect dermo-cosmétique. Cela passe aussi par l’adoption d’une bonne hygiène de vie, dont le sport et l’alimentation», a rappelé Radia Benabdeljalil.

Côté course, les participants venus nombreux, et pour la plupart en famille, ont salué la bonne organisation et apprécié le parcours magnifique de cette compétition. Il faut dire que le cadre était vraiment inspirant: la belle région méditerranéenne de Mdiq et Fnideq, un grand ciel bleu ensoleillé, une ambiance détendue et conviviale…

Mais revenons les pieds sur terre avec le palmarès et le podium « Olympic ». Yahya Benchekroun, 32 ans, auteur d’un chrono de 2h13min50sec, n’a pas caché sa joie après avoir franchi le premier la ligne d’arrivée. « On attendait tous cet événement avec impatience; pendant la pandémie, nous n’avons pas eu l’occasion de nous essayer sur un triathlon mais les entraînements ont porté leurs fruits », a t-il déclaré, saluant au passage les « bonnes conditions et le magnifique parcours de vélo ».

A la deuxième place de l’épreuve, on retrouve Aamar Abdenasser, 35 ans, originaire d’Agadir, suivi par le Polonais Jan Bochniak, 38 ans, qui a salué « le comportement très sportif » de son adversaire arrivé deuxième. « J’ai fait une chute et c’est grâce à lui que j’ai rattrapé le premier groupe, c’est un magnifique cycliste », a t-il déclaré.

Chez les femmes, la Française Laure Radisson a décroché la première place du podium « Olympic » en 2h35min32sec précédant Mounia Lahbabi (2h38min41sec) et Meryem Ouarid (2h47min55sec). « C’était intense, surtout après ramadan, mais j’ai pu gérer ma course même si ce n’était pas gagné; le parcours était très difficile et demandait beaucoup d’expérience », a souligné cette dernière.

Dans la catégorie « Relais », le groupe de Ahmed Farhat pour la course, Issam Bahi à la natation et Salah Eddine Mraouni au cyclisme est arrivé en tête en 2h05min19sec. On note également la participation d’un para-athlète, Mohamed Sahrir, 30 ans, dans la catégorie « Sprint » qui a enregistré un chrono de 1h30min15sec.

Pour rappel, le parcours de ce triathlon se composait d’une distance de 51,5 km effectuée en trois étapes: 1500 mètres de natation au niveau de la plage de Mdiq, 40 km de vélo sur piste (aller-retour Mdiq-Fnideq) et 10 km de course à pied.

Le parcours dans la catégorie « Sprint » qui s’est disputé le lendemain, dimanche 29 mai, comptait quant à lui 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pieds. Une épreuve remportée par Nouamane Serghini (27 ans) et Nisrine Firas (18 ans).

«Il y a plein de nouveaux triathlètes, c’est une communauté qui s’agrandit et je voulais être là pour accompagner ce nouveau départ pour le triathlon au Maroc», a annoncé de son côté Mehdi Essadiq, premier triathlète marocain à avoir participé aux JO à Pékin en 2021 et ambassadeur de cette course populaire.

Un nouveau départ symbolisé par la participation massive des jeunes générations. En effet, les organisateurs se sont réjouis de voir une centaine d’enfants participer à l’événement sous les encouragements de leurs parents (engagés pour certains dans les catégories adultes). Des sensations intenses, des bons moments partagés en famille, dans une ambiance festive et estivale autour de valeurs nobles. Que du bonheur!

Otmane Benhlima, directeur de la course, s’est dit satisfait de ce lancement et ambitionne de lui donner une portée internationale. Il donne rendez-vous aux sportifs l’année prochaine pour une seconde édition qui devrait accueillir plus de 2000 athlètes. H24Info sera au rendez-vous.