Le ciseau du joueur brésilien Richarlison de Andrade a été élu plus beau but de la coupe du monde 2022. L’acrobatie a été réalisée durant le match de la phase de poules entre la Brésil et la Serbie (2-0).

Voted by you and only you:

🕊🇧🇷 @richarlison97‘s bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022