Les Lions de l’Atlas ont affronté en milieu de journée la Croatie lors de leur premier match de ce Mondial au Qatar. Au Complexe Mohammed V de Casablanca, des supporters ont suivi la compétition sur écran géant, dans une ambiance tendue mais festive.



Au complexe Mohammed V de Casablanca, ce mercredi 23 novembre 2022 vers 11h, l’ambiance est festive mais tendue. Des supporters sont venus nombreux voir sur écran géant le premier match de l’équipe nationale de football dans le cadre de la Coupe du monde au Qatar. Leur adversaire: la Croatie, finaliste face à la France lors du dernier Mondial. Le défi est grand, mais les spectateurs ont confiance en leur équipe qui s’en sort sans but pris ni marqué à la mi-temps.

« Je crois que cela a été une bonne première mi-temps, on espère que la deuxième sera meilleure », s’enthousiasme une supportrice parmi la foule. Un autre suggère « des changements au niveau des joueurs qui évoluent en milieu de terrain », « on ne peut pas dire que la Croatie était meilleur que le Maroc, ni inversement », analyse encore un autre supporter.

« Un match nul devant la Croatie est une victoire en soi »

Malgré des occasions de chaque côté, la rencontre s’est finalement achevée sur un match nul et vierge, au grand soulagement des supporters marocains. « On espérait la victoire mais ça reste quand même la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, donc finalement on est contents du match nul et on espère se qualifier en battant la Belgique ou le Canada », témoigne l’un d’entre eux à la fin du match.

« On aurait aimé sortir avec une victoire mais un match nul devant la Croatie est une victoire en soi. On espère réaliser un meilleur résultat lors des deux prochains matchs contre la Belgique et le Canada pour pouvoir se qualifier et rendre heureux les millions de Marocains qui attendent ça avec impatience depuis tellement d’années », renchérit un autre supporter.

Pour rappel, le Maroc fait partie du groupe F et affrontera la Belgique dimanche 27 novembre à 14h et le Canada jeudi 1er décembre à 16h (GMT+1).